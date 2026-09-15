Assam Nagaon Bypoll: असम की नगांव लोकसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव अब रोचक मुकाबले में तब्दील हो गया है। कांग्रेस ने उपचुनाव के लिए पूर्व बटद्रवा विधायक सिबामोनी बोरा को अपना उम्मीदवार बनाया है। इससे बीजेपी के उम्मीदवार और पूर्व आईएएस अधिकारी देवाशीष शर्मा के साथ उनका मुकाबला होगा।

कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी प्रेस रिलीज में बोरा के नाम की घोषणा की गई। बयान में कहा गया, “कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने असम के नगांव संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के आगामी उपचुनाव के लिए श्रीमती सिबामोनी बोरा की उम्मीदवारी को मंजूरी दे दी है।”

पूर्व बीडीओ सिबामोनी बोरा ने 2021 के असम विधानसभा चुनावों में पहली बार चुनाव लड़ा और उस साल कांग्रेस की प्रमुख विजेताओं में से एक बनकर उभरीं। बटद्रवा से चुनाव लड़ते हुए, उन्होंने मौजूदा बीजेपी विधायक अंगूरलता डेका को 32820 वोटों से हराया। बोरा असम के एक राजनीतिक रूप से प्रभावशाली परिवार से आती हैं। वह किरण बोरा की बेटी हैं, जिन्होंने पहले राज्य विधानसभा में बटद्रवा का प्रतिनिधित्व किया था। वह असम के पहले गैर-कांग्रेसी मुख्यमंत्री गोलाप बोरबोरा की बहू भी हैं।

बीजेपी और टीएमसी ने किसे दिया टिकट

सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट के लिए पूर्व आईएएस अधिकारी देवाशीष शर्मा को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। उन्होंने इसी महीने की शुरुआत में नगांव के डिप्टी कमिश्नर के पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी वीआरएस लिया था। वहीं, तृणमूल कांग्रेस ने उपचुनाव के लिए अब्दुल सलाम को अपना उम्मीदवार बनाया है।

नगांव सीट क्यों खाली हुई?

नगांव सीट इस साल मार्च में कांग्रेस सांसद प्रद्युत बोरदोलोई के पार्टी से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद खाली हो गई थी। बाद में उन्होंने अप्रैल में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी के टिकट पर दिसपुर विधानसभा सीट से जीत हासिल की।

नामांकन और मतदान का कार्यक्रम

नगांव उपचुनाव के लिए नामांकन 16 सितंबर से शुरू होंगे। नामांकन की जांच 17 सितंबर को होगी और नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 19 सितंबर होगी। इस सीट के लिए मतदान 6 अक्टूबर को होगा और वोटों की गिनती 9 अक्टूबर को होगी।

यह भी पढ़ें: ‘हमारा पूरा गांव पानी में डूब गया’, असम में आई बाढ़ का विनाशकारी प्रभाव



असम में आई बाढ़ ने लोगों के जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। बाढ़ से राज्य के करीब 16 जिले प्रभावित हैं। जिससे इन लोगों के सामने खाने-पीने का भी संकट आ खड़ा हुआ है। राज्य में बाढ़ से प्रभावित कई ऐसे परिवार हैं। जिनके लिए दिन तो किसी तरह कट जाता है, लेकिन रात गुजारना कितना मुश्किल है।इन्हीं में से एक प्रशांत बोरठाकुर का परिवार भी शामिल है। परिवार में इनके 95 साल के बुजुर्ग पिता भी हैं। जब असम के शिवसागर जिले के नाजिरा में स्थित इनके घर में बाढ़ का पानी घुसा तो यह लोग घंटों कुर्सियों पर बैठे रहे, जो एक लंबी और नींदविहीन रात थी। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…