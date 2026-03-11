असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने मंगलवार को कहा कि बारपेटा में फखरुद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का नाम बदलकर बारपेटा मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि फखरुद्दीन अहमद भारत के राष्ट्रपति थे और असम से इस पद पर बैठने वाले पहले व्यक्ति थे, इसलिए राज्य सरकार उनके नाम पर एक और संस्थान समर्पित करेगी।

फखरुद्दीन अली अहमद का सफर कैसा था?

फखरुद्दीन अहमद भारत के पांचवें राष्ट्रपति थे, जिन्होंने 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी, 1977 तक सेवा की। ज़ाकिर हुसैन के बाद वे इस पद पर बैठने वाले सिर्फ़ दूसरे मुस्लिम थे। फखरुद्दीन अहमद की मृत्यु पद पर रहते हुए हार्ट अटैक से हुई। इसी तरह जाकिर हुसैन की 1969 में मृत्यु हुई थी। हालांकि अब फखरुद्दीन अहमद काफी हद तक एक भुला दी गई हस्ती हैं, जिन्हें अक्सर मुख्य रूप से उस राष्ट्रपति के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने 1975 में इमरजेंसी की घोषणा पर साइन किए थे।

किताबों में फखरुद्दीन का एक रेफ़रेंस अकसर अबू अब्राहम का बनाया मशहूर कार्टून है, जो इमरजेंसी की घोषणा के ठीक बाद द इंडियन एक्सप्रेस में छपा था। इसमें फखरुद्दीन अहमद को बाथटब में बैठकर डॉक्यूमेंट पर साइन करते हुए दिखाया गया है। राष्ट्रपति बनने से पहले फखरुद्दीन अहमद एक फ्रीडम फाइटर और पॉलिटिशियन भी थे। असम के पूर्व सीएम गोपीनाथ बोरदोलोई और फखरुद्दीन ने 1940 में महात्मा गांधी के कहने पर असम सरकार से इस्तीफ़ा दे दिया था। उन्होंने भारतीय नेताओं की मंज़ूरी के बिना भारत को दूसरे विश्व युद्ध में धकेलने के लिए अंग्रेजों के ख़िलाफ़ अलग से सत्याग्रह करने की पेशकश की थी। इस काम के लिए फखरुद्दीन अहमद को एक साल की जेल हुई थी।

अपनी रिहाई के बाद फखरुद्दीन को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फिर से एक सिक्योरिटी कैदी के तौर पर हिरासत में लिया गया और अप्रैल 1945 में ही रिहा किया गया। बाद में वह 1945 के असम असेंबली के चुनाव में मुस्लिम लीग के उम्मीदवार से हार गए। एक साल बाद वह असम के एडवोकेट जनरल बन गए। 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान (जिससे बांग्लादेश बना) फखरुद्दीन उस समय एक यूनियन मिनिस्टर थे। उन्हें भारत की स्थिति समझाने के लिए लेबनान, इराक और यूनाइटेड अरब अमीरात जैसे मुस्लिम-बहुल देशों में भेजा गया था।

शुरुआती ज़िंदगी कैसी थी?

फखरुद्दीन के परिवार की जड़ें असम के गोलाघाट सबडिवीजन के काखरीहाट में थीं। फखरुद्दीन अहमद का जन्म 13 मई 1905 को दिल्ली में कर्नल जेडए अहमद के घर हुआ था। वे भारत के कई हिस्सों में रहे। उन्होंने उत्तर प्रदेश के गोंडा और बाद में दिल्ली में अपनी स्कूलिंग पूरी की, जहां से उन्होंने 1921 में पंजाब यूनिवर्सिटी से मैट्रिक का एग्जाम पास किया। फिर उन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीफंस कॉलेज में एडमिशन लिया और जल्द ही कैम्ब्रिज के सेंट कैथरीन कॉलेज में पढ़ने के लिए इंग्लैंड चले गए। भारत लौटने के बाद फखरुद्दीन अहमद ने अविभाजित भारत के पंजाब हाई कोर्ट में वकील के तौर पर एनरोल किया। 1928 में वे असम चले गए, जहां उन्होंने कोलकाता में कुछ समय के लिए वकील के तौर पर प्रैक्टिस करने के अलावा अपनी ज़्यादातर प्रोफेशनल ज़िंदगी बिताई।

कांग्रेस में समय कैसा बीता?

फखरुद्दीन अहमद 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुए और 1935 में एक रिज़र्व मुस्लिम सीट से चुनाव जीते। 1936 से 1974 में प्रेसिडेंट बनने तक, वे असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से जुड़े रहे। 1938 और 1939 के बीच उन्होंने असम में गोपीनाथ बोरदोलोई की कांग्रेस सरकार में फाइनेंस और रेवेन्यू मिनिस्टर के तौर पर काम किया। राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने से पहले 20 अगस्त, 1974 को जारी PIB रिलीज़ के मुताबिक इस रोल में उन्होंने लैंड रेवेन्यू में 50% की छूट दी और खेती से होने वाली इनकम पर टैक्स लगाया।

आज़ादी के बाद फखरुद्दीन की भूमिका

आज़ादी के समय के आस-पास फखरुद्दीन कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर बन गए। 1952-53 में वे राज्यसभा के लिए चुने गए, और 1955 में उन्होंने USSR में भारतीय वकीलों के एक डेलीगेशन को लीड किया। 1957 में फखरुद्दीन ने यूनाइटेड नेशंस में एक डेलीगेट के तौर पर काम किया। उसी साल वे असम विधानसभा के लिए चुने गए और 1958 में राज्य कैबिनेट में शामिल हुए। उन्होंने फाइनेंस, लॉ, कम्युनिटी डेवलपमेंट, पंचायत और लोकल सेल्फ-गवर्नमेंट जैसे कई पोर्टफोलियो संभाले।

1964 से 1974 तक फखरुद्दीन अहमद AICC और कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर थे। 1965 में उन्होंने मलेशिया के स्वतंत्रता दिवस के जश्न के दौरान कुआलालंपुर में भारत को रिप्रेजेंट किया, जिस दिन एक इंटरनेशनल मस्जिद और एयरपोर्ट का उद्घाटन भी हुआ। फखरुद्दीन अहमद 1966 में फिर से राज्यसभा के लिए चुने गए और उन्हें यूनियन इरिगेशन और पावर मिनिस्टर बनाया गया। 14 नवंबर 1966 को वे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर बने। उन्होंने 1967 में असम के बारपेटा से लोकसभा चुनाव जीता और उन्हें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और कंपनी अफेयर्स का यूनियन मिनिस्टर बनाया गया। 1970 में फखरुद्दीन यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर बने और 1971 का चुनाव जीतने के बाद भी वही पोर्टफोलियो बनाए रखा।

1969 में फखरुद्दीन अहमद अनजाने में एक डिप्लोमैटिक झटके में फंस गए। भारत को मोरक्को के रबात में ऑर्गनाइज़ेशन ऑफ़ इस्लामिक कोऑपरेशन के पहले समिट में बुलाया गया था, जिसमें फखरुद्दीन इंडियन डेलीगेशन को लीड कर रहे थे। लेकिन पाकिस्तान ने यह पक्का किया कि इंडियन डेलीगेशन को एंट्री न मिले। कहा जाता है कि सितंबर 1969 के अहमदाबाद दंगों का हवाला देते हुए पाक ने ऐसा किया था। फखरुद्दीन अहमद स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन में भी एक्टिव रूप से शामिल थे। उन्होंने असम के फुटबॉल और क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष के तौर पर काम किया और ऑल इंडिया लॉन टेनिस एसोसिएशन के भी प्रेसिडेंट थे।

