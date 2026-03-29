Assam Elections: असम विधानसभा चुनाव को कांग्रेस इस बार काफी आक्रामक है और उम्मीद कर रही है कि इस बार उसे जीत मिल सकती है। ऐसे में आक्रामक चुनाव प्रचार के बीच अपना घोषणापत्र जारी किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह घोषणा पत्र जारी किया और इस मौके पर नोओबोइचा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पार्टी की 5 गारंटियों की घोषणा की।

कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा जारी पार्टी के इस चुनावी घोषणापत्र में कहा गया है कि अगर राज्य में पार्टी सत्ता में आती है तो महिलाओं के खाते में कैश ट्रांसफर के साथ ही स्वास्थ्य बीमा और भूमि अधिकार सहित पांच प्रमुख वादों को पूरा किया जाएगा। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष ने बीजेपी की डबल इंजन सरकार (केंद्र एवं राज्य) पर हमला बोलते हुए भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया।

जुबिन गर्ग मामले की जांच का उठाया मुद्दा

मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि बीजेपी असम में अपने ‘डबल इंजन’ का इस्तेमाल लूट करने और दिल्ली में अपने नेताओं की तिजोरियां भरने के लिए कर रही है। खड़गे ने यह ऐलान किया है कि अगर कांग्रेस असम की सत्ता में आती है तो जुबिन गर्ग की मौत के मामले में 100 दिन के भीतर न्याय होगा।

क्या हैं कांग्रेस की 5 गारंटियां

हर महिला के बैंक खाते में बिना शर्त मंथली कैश। व्यवसाय शुरू करने या बढ़ाने के लिए 50,000 रुपये की राशि।

हर परिवार को 25 लाख रुपए की कैशलेस हेल्थ कवर की गारंटी होगी।

मशहूर गायक जूबिन गर्ग की मौत मामले में 100 दिन में न्याय

10 लाख KHILONJIYA, भूमिपुत्रों का EKSONIA (annual पट्टा) को मियादी पट्टा (periodic पट्टा) में बदलेगे।

सीनियर सिटिजन के लिए हर महीने 1250 रुपए, अलग मंत्रालय बनेगा जो बुजुर्ग लोगों के मामलों को देखेंगे।