भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने गुरुवार को असम विधानसभा चुनाव के लिए 88 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी। बीजेपी की लिस्ट के अनुसार, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा अपनी परंपरागत सीट जालुकबारी सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। बुधवार को ही बीजेपी में शामिल हुए प्रद्युत बोरडोलोई को दिसपुर सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। दिसपुर सीट राजनीतिक रूप से बेहद अहम मानी जाती है, ऐसे में यहां मुकाबला काफी दिलचस्प होने की संभावना है।

असम में इस बार चुनावी मुकाबला और भी रोमांचक होता दिख रहा है। एक ओर बीजेपी अपने मजबूत संगठन और नेतृत्व के साथ मैदान में है, तो दूसरी ओर कांग्रेस को अंदरूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रतीक बोरडोलोई का चुनाव न लड़ने का फैसला कांग्रेस के लिए झटका माना जा रहा है।

प्रतीक बोरदोलोई ने गुरुवार को बड़ा फैसला लेते हुए कांग्रेस टिकट पर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। प्रतीक ने मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे पत्र में कहा कि वो नहीं चाहते कि पार्टी कार्यकर्ताओं के सामने भ्रम की स्थित बने। प्रतीक को कांग्रेस ने मार्गेरिटा विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया था।

असम में और भी कई नेता बदल सकते हैं पार्टी

राज्य में टिकट बंटवारे और दल-बदल की राजनीति से साफ है कि चुनाव से पहले अभी और भी बड़े उलटफेर देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले दिनों में असम की राजनीति किस दिशा में जाती है।

गौरतलब है कि भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने रविवार (15 मार्च, 2026) को असम विधानसभा चुनावों का पूरा कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ECI ने बताया कि राज्य में 9 अप्रैल, 2026 को एक ही चरण में मतदान होगा, और वोटों की गिनती 4 मई को होगी।

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असम समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। असम में एक ही चरण में सभी सीटों पर 9 अप्रैल को वोटिंग होगी। सत्तारूढ़ भाजपा और मुख्य विपक्षी कांग्रेस को अपनी-अपनी ताकत पर भरोसा है, वहीं उनके सामने कुछ चुनौतियां भी हैं जिनसे निपटना होगा। एनडीए अपने सरकार के रिकॉर्ड और संगठनात्मक ताकत के भरोसे उतरेगा। हालांकि तीसरी बार सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही भाजपा को सत्ता विरोधी लहर और स्थानीय शिकायतों जैसी सामान्य चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। पूरी खबर पढ़ें…