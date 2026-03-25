Assam Election 2026: असम चुनाव में चाय बागानों में काम करने वाले श्रमिक सभी पार्टियों के लिए बड़ा वोट बैंक हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की सरकार भी इस वोट बैंक को लुभाने की पूरी कोशिश कर रही है। 13 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी में हुए एक कार्यक्रम के दौरान चाय बागानों में काम करने वाले श्रमिकों को जमीन के पट्टे बांटे। पीएम मोदी ने इसे ‘ऐतिहासिक अन्यायों को सुधारने की दिशा में जरूरी कदम’ करार दिया।

लंबे समय से चाय जनजातियों और कई श्रमिक संगठनों की मांग रही है कि उन्हें लेबर लाइनों में अपनी जमीन का मालिकाना हक मिले। हालांकि, इस मुद्दे को लेकर चाय बागानों के मालिकों और सरकार के बीच विवाद चल रहा है। सरकार की इस पट्टा योजना के खिलाफ अदालत का रुख भी किया गया है।

असम सरकार का बड़ा फैसला

इस विवाद के बावजूद असम की भाजपा सरकार ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हजारों श्रमिक परिवारों को जमीन के पट्टे सौंप दिए हैं और करीब 3.3 लाख परिवारों को पट्टे देने का वादा किया है। सरकार की इस योजना से कई श्रमिक खुश हैं। कुथार्ती भूमिज ने अपने जमीन के कागज़ को अपने भाई के घर की अलमारी में संभालकर रखा है। हाल ही में दिनजॉय टी एस्टेट में काम करने वाले भूमिज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमीन का पट्टा दिया था। इस वजह से वे अपने इलाके में काफी चर्चित हो गए हैं और लोगों के लिए उम्मीद का प्रतीक बन गए हैं।

इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में उन्होंने कहा, ‘मुझे बहुत अच्छा लगा जब प्रधानमंत्री ने मुझे गले लगाया। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। मैं अगले पांच साल में रिटायर हो जाऊंगा। पूरी जिंदगी मैंने इसी चाय बागान में काम किया है। मेरे माता-पिता और उनसे पहले मेरे पूर्वज भी यही काम करते थे। हमारे नाम पर कभी जमीन नहीं थी। अब मुझे उम्मीद है कि रिटायरमेंट के बाद मैं अपनी जमीन पर पक्का घर बना पाऊंगा।’

कौन हैं चाय बागान में काम करने वाले श्रमिक?

असम के चाय बागानों में काम करने वाले ज्यादातर श्रमिक छोटानागपुर पठार क्षेत्र से आए समुदायों से जुड़े हैं। माना जाता है कि 19वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी उन्हें यहां लेकर आई थी। इन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा समुदाय माना जाता है और विधानसभा की 30 से 35 सीटों पर इनका असर देखने को मिलता है।

असम के डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, गोलाघाट, जोरहाट, शिवसागर, लखीमपुर और सोनितपुर जैसे जिलों में सबसे ज्यादा चाय बागान हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव में एनडीए ने इन जिलों की 42 सीटों में से अधिकांश पर जीत हासिल की थी। उस चुनाव में एनडीए को कुल 75 सीटें मिली थीं, जबकि कांग्रेस गठबंधन को 50 सीटें मिली थीं।

चाय श्रमिक खुश या दुखी?

दिनजॉय टी एस्टेट में काम करने वाले एक अन्य श्रमिक शक्ति सिंह राजपूत कहते हैं कि भाजपा सरकार उनके लिए काफी काम कर रही है। मुझे भी जमीन का पट्टा मिला है। कई दूसरी योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है। मेरी पत्नी को एक योजना के तहत 9,000 रुपये मिले हैं। मैं भी ‘एटी कोली दूती पात’ योजना के तहत पैसे का इंतजार कर रहा हूं। कुछ दिक्कतें जरूर हैं, लेकिन दूसरी सरकारों ने इतना नहीं किया।

हालांकि, कुछ श्रमिक सरकार से नाराज भी हैं। चाय श्रमिक अजय कलुंदी का कहना है, ‘हम कई सालों से सुन रहे हैं कि हमें अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। पहले भी मजदूरी बढ़ाने का वादा किया गया था, जो पूरा नहीं हुआ। चुनाव से पहले थोड़ी बढ़ोतरी जरूर की गई, लेकिन जमीन के पट्टों को लेकर भी अभी स्पष्टता नहीं है।’

चाय पत्तियां तोड़ने का काम करने वाली 35 वर्षीय रेखा नायक भी सरकार से संतुष्ट नजर आती हैं। उन्होंने कहा, “अभी तक हमें लेबर लाइनों में पट्टे नहीं मिले हैं, लेकिन सुना है कि कुछ लोगों को मिल चुके हैं। मेरी मां को ‘ओरुनोदोई’ योजना के तहत पैसे मिले हैं और मुझे भी महिला उद्यमिता योजना के तहत 10,000 रुपये मिले, जिससे मैंने बकरी खरीदी। अगर सरकार दोबारा आती है, तो हमें भी जमीन मिलने की उम्मीद है।”

एक वर्ग खुश, नाराज कौन है?

वहीं, चाय बागानों के मैनेजर इस योजना से नाराज हैं। उनका कहना है कि अगर लेबर लाइनों का अधिग्रहण हो जाता है, तो वे अपनी कानूनी जिम्मेदारियों को कैसे निभाएंगे, इस पर सरकार ने अब तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। उनका मानना है कि अगर इस समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो विवाद बढ़ सकता है।

इस मुद्दे पर राजनीति भी तेज हो गई है। चाबुआ-लाहोवाल सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रांजल घटोवार का कहना है कि सरकार इस तरह की योजनाओं को केवल प्रतीकात्मक तौर पर पेश कर रही है।

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