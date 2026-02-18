असम में चुनावी तैयारियों की समीक्षा के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कई अहम बदलावों की घोषणा की। उन्होंने बताया कि इस बार ईवीएम पर उम्मीदवारों की रंगीन फोटोज लगाई जाएंगी। इसके अलावा उनके नाम और सीरियल नंबर भी बड़े फॉन्ट में दिखेंगे ताकि मतदाताओं की पहचान आसानी से हो सके।

इसके अलावा प्रत्येक मतदान केंद्र पर अधिकतम 1,200 मतदाताओं की सीमा तय की गई है। खास बात यह है कि पहली बार असम में मतदाता अपने मोबाइल फोन मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार पर जमा कर सकेंगे जिससे मतदान प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित और पारदर्शी बन सके।

असम में चुनाव तैयारियों की समीक्षा के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, “हमारे जो उम्मीदवार होते हैं, उनकी भी ये शिकायत होती थी कि उनके जो फोटोज़ होते हैं, वो इतने पुराने होते हैं कि मतदाता उन्हें पहचान ही नहीं पाते। इसलिए पहली बार ईवीएम पर उम्मीदवारों की कलर फोटोज़ डिस्प्ले की जाएंगी और उनके नाम व सीरियल नंबर बड़े फॉन्ट में दिखाए जाएंगे। हमने हर मतदान केंद्र पर अधिकतम 1200 मतदाताओं की सीमा तय की है। जिससे लाइनें बहुत लंबी ना हों और मतदाताओं को बहुत ज्यादा देर इंतजार ना करना पड़े।”

ज्ञानेश कुमार ने कहा, ”जहां तक नए इनिशिएटिव की बात है तो असम में पहली बार मतदाताओं को यह मौका मिलेगा कि मोबाइल घर पर छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। आप आसानी से पोलिंग बूथ के दरवाजे तक अपना फोन लेकर जा सकते हैं। और बाहर मोबाइल फोन रखने के बाद अंदर जाकर वोट करें और वापस अपना फोन लें। यह मांग काफी लंबे समय से हो रही थी तो चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया कि यह सुविधा दी जानी चाहिए।”

मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, ”अभी तक राजनीतिक दलों को पोलिंग बूथ से काफी दूर बैठाया जाता था। लेकिन अब मतदाताओं की मदद के लिए वे 100 मीटर दूर अपनी टेबल लगा सकते हैं।”

