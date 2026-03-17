असम में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। असम की नागांव लोकसभा सीट से सांसद प्रद्युत बोरदोलोई ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अपने इस्तीफे में प्रद्युत बोरदोलोई ने लिखा है कि वह पार्टी के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देते हैं। उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना इस्तीफा भेज दिया है। माना जा रहा है प्रद्युत बोरदोलोई जल्द ही बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं।

पार्टी पर लगाया है अपमानित करने का आरोप

कुछ घंटों पहले ही सांसद प्रद्युत बोरदोलोई ने आरोप लगाया था कि लहरीघाट के लिए उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग पर चल रही चर्चा के दौरान उन्हें अपमानित किया गया है। लहरीघाट विधानसभा सीट है, जो नागांव संसदीय क्षेत्र के तहत आती है। नागांव से दो बार सांसद रहे और राज्य में तरुण गोगोई के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकारों में कई बार मंत्री रह चुके प्रद्युत बोरदोलोई ने लहरीघाट से मौजूदा कांग्रेस विधायक आसिफ नज़र का टिकट काटने को कहा था। उन्होंने आसिफ पर एक ऐसे व्यक्ति को कथित तौर पर संरक्षण दिए जाने का आरोप लगाया, जिस पर उन पर हमला करने का आरोप था और बाद में गिरफ्तार भी किया गया था। प्रद्युत बोरदोलोई ने असम के AICC प्रभारी जितेंद्र सिंह को पत्र लिखकर अपमान और पार्टी नेतृत्व द्वारा उनके प्रति समझ की कमी की शिकायत की है।

अप्रैल 2025 में प्रद्युत बोरदोलोई पर हुआ था हमला

अप्रैल 2025 में पंचायत चुनावों के लिए प्रचार करते समय नागांव जिले के ढिंग में भीड़ द्वारा उनके काफिले पर हमला किए जाने के बाद प्रद्युत बोरदोलोई और विधायक शिबमणि बोरा को मामूली चोटें आई थीं। पुलिस ने इस हमले के सिलसिले में इमदादुल इस्लाम नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था।

जितेंद्र सिंह को लिखे अपने पत्र में प्रद्युत बोरदोलोई ने आरोप लगाया कि इमदादुल इस्लाम विधायक आसिफ नजर का करीबी सहयोगी है, जिसने ज़मानत पर रिहा होने पर उसका हीरो जैसा स्वागत किया था। प्रद्युत बोरदोलोई ने आरोप लगाया कि हमले में इमदादुल इस्लाम की कथित भूमिका के बारे में असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई को जानकारी देने के बावजूद उन्होंने जिले में आयोजित एक कार्यक्रम में आरोपी के साथ-साथ आसिफ नजर के साथ भी मंच साझा किया।

प्रद्युत बोरदोलोई ने कहा कि सब्र का बांध तब टूट गया, जब 13 मार्च को नई दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के दौरान असम चुनावों के लिए स्क्रीनिंग समिति के सदस्य यूपी के सांसद इमरान मसूद ने कथित तौर पर उनकी चिंताओं को झूठा बताकर खारिज कर दिया और गौरव गोगोई इस पर कथित तौर पर चुप रहे। उन्होंने सोमवार को पत्रकारों से कहा, “अगर मेरी अपनी पार्टी के असम अध्यक्ष ने मुझसे इस मामले के बारे में सारी जानकारी मिलने के बाद भी हाईकमान के सामने मसूद द्वारा कही गई बातों के जवाब में कुछ नहीं कहा, तो यह (सहारनपुर के सांसद से) सहमत होने जैसा है। इसलिए मुझे लगा कि यह बहुत बड़ा अपमान है। मुझे बहुत अपमानित महसूस हुआ। मुझे व्यक्तिगत तौर पर बहुत दुख हुआ। मैं अपने स्कूली दिनों से ही कांग्रेस के साथ हूं, जब मैं 16 साल का था, तब मैं NSUI में शामिल हुआ था। मेरे अंदर कांग्रेस का DNA है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस बात ने मेरे आत्म-सम्मान को ठेस पहुंचाई और मुझे अपमानित महसूस हुआ।”

गौरव गोगोई का बयान

वहीं पत्रकारों ने इस मुद्दे पर गौरव गोगोई से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा, “हमारी पार्टी में हर किसी को अपने मुद्दों पर बात करने का मौका मिलता है। पार्टी के नेता हर किसी की समस्याओं को सुनते हैं और उन्हें महत्व देते हैं।” बता दें कि एक महीने पहले ही असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भूपेन बोरा ने आत्म-सम्मान का हवाला देते हुए पार्टी छोड़ दी थी। तब वे BJP में शामिल हो गए हैं।

(यह भी पढ़ें- असम विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के सामने क्या है बड़ी चुनौती?)

असम समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। असम में भाजपा और मुख्य विपक्षी कांग्रेस को अपनी-अपनी ताकत पर भरोसा है, वहीं उनके सामने कुछ चुनौतियां भी हैं जिनसे निपटना होगा। पढ़ें पूरी खबर