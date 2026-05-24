असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने शनिवार को होजई, धुबरी, बोंगाईगांव और उधरबोंड सहित पूरे असम में कई ईदगाह और कब्रिस्तान समितियों का स्वागत किया, जिन्होंने औपचारिक अपील जारी कर मुस्लिम समुदाय से आगामी बकरीद के दौरान गोहत्या न करने की अपील की।

सरमा ने इस पहल की जमकर सराहना करते हुए इसे राज्य के सामाजिक-धार्मिक ताने-बाने को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

मुख्यमंत्री ने X पर एक पोस्ट में कहा, “मैं असम के बहुसंख्यक सनातन समुदाय की भावनाओं का सम्मान करने के इस प्रयास का स्वागत करता हूं। ऐसे स्वैच्छिक कार्यों से राज्य में शांति और सांप्रदायिक सद्भाव का माहौल मजबूत होगा। मुझे उम्मीद है कि अन्य समितियां भी इसी तरह की अपील जारी करेंगी। मैं सभी ईद समितियों से आगे आकर इस ईद पर गायों की कुर्बानी न करने का आह्वान करता हूं।”

धुबरी टाउन ईदगाह कमेटी ने 23 मई, 2026 को जारी एक आधिकारिक नोटिस में राज्य के मौजूदा कानूनों के तहत इस प्रथा से जुड़े सख्त कानूनी दंडों का विस्तार से वर्णन किया। साथ ही इस बात पर जोर दिया कि यह प्रतिबंध धार्मिक दायित्वों का उल्लंघन नहीं करता है।

समिति के बयान में कहा गया है कि असम सरकार ने पशु संरक्षण अधिनियम लागू कर दिया है। इस कानून के प्रावधानों के तहत गायों की बलि देना कानूनी रूप से प्रतिबंधित है। इसमें कहा गया है कि किसी भी उल्लंघन की स्थिति में कानून के अनुसार सजा का प्रावधान है। इस कानून के अनुसार न्यूनतम 3 वर्ष और अधिकतम 7 वर्ष तक कारावास एवं जुर्माने का प्रावधान है।

धार्मिक पहलू पर चर्चा करते हुए समिति ने स्पष्ट किया कि इस्लाम में गाय की कुर्बानी देना अनिवार्य नहीं है। यद्यपि असम में परिवारों के लिए गाय पारंपरिक रूप से आसानी से उपलब्ध विकल्प रही है, इस्लामी कानून स्पष्ट रूप से हलाल जानवरों की कुर्बानी की अनुमति देता है।

इन निर्देशों में अनुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के कानूनी ढांचे और इस्लामी धार्मिक दिशा-निर्देशों दोनों पर प्रकाश डाला गया है, इस कदम का राज्य नेतृत्व द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया है।

समितियों द्वारा जारी की गई मानक संचालन प्रक्रिया में अतीत में हुई झड़पों का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें उन उदाहरणों का जिक्र किया गया है जहां “अज्ञात शरारती तत्वों” ने पिछले समारोहों के दौरान शांति भंग करने का प्रयास किया था।

उकसावे को रोकने और आपसी सम्मान बनाए रखने के लिए, समिति ने सोशल मीडिया पर व्यवहार के संबंध में एक सख्त सलाह जारी की और गौ-बलि से पूर्ण रूप से बचने का निर्देश दिया है। साथ ही बलि के जानवरों या मांस को दर्शाने वाली तस्वीरों या वीडियो को सार्वजनिक रूप से साझा करने पर रोक लगाने का निर्देश भी दिया, ताकि बहुसंख्यक सनातन (हिंदू) समुदाय की भावनाओं को अनजाने में ठेस न पहुंचे।

इससे पहले दिल्ली सहित कई राज्यों ने पशु बलि, स्वच्छता और सार्वजनिक व्यवस्था को विनियमित करने के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मंत्री कपिल मिश्रा ने पशु बलि से संबंधित उल्लंघनों के खिलाफ सख्त आपराधिक कार्रवाई की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में गायों, बछड़ों, ऊंटों और अन्य प्रतिबंधित जानवरों का वध करना अवैध है और उल्लंघन करने वालों पर मुकदमा चलाया जाएगा।

मिश्रा ने आगे कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर पशु बलि प्रतिबंधित है। साथ ही सड़कों, आवासीय क्षेत्रों और अनधिकृत बाजारों में पशुओं की अवैध बिक्री या खरीद भी निषिद्ध है। उन्होंने पशुओं के अपशिष्ट के अनुचित निपटान के खिलाफ भी चेतावनी दी, जिसमें नालियों या सार्वजनिक स्थानों पर रक्त या अवशेष फेंकना शामिल है, और इस बात पर जोर दिया कि बलि केवल निर्धारित और अधिकृत स्थानों पर ही दी जानी चाहिए।

दिल्ली सरकार ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे किसी भी प्रकार के उल्लंघन की सूचना पुलिस और विकास विभाग को दें ताकि तत्काल कार्रवाई की जा सके। यह सलाह ऐसे समय में जारी की गई है जब कई राज्यों में अधिकारी त्योहारों के दौरान कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्थाएं तेज कर रहे हैं।

‘गाय, बछड़ा, ऊंट की कुर्बानी पर रोक’ बकरीद को लेकर दिल्ली सरकार की गाइडलाइंस जारी, उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई

बकरीद (ईद-उल-अजहा) को लेकर दिल्ली सरकार ने कुर्बानी को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने साफ कहा है कि धार्मिक परंपराओं का पालन कानून के दायरे में रहकर ही किया जाना चाहिए और किसी भी तरह के उल्लंघन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पढ़ें पूरी खबर।