असम कांग्रेस में बवाल मचा हुआ है। असम कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेन बोरा ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि कुछ घंटे बाद उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया, लेकिन अभी भी पार्टी में दरार खत्म नहीं हुई है। इस बीच मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने एक बड़ा बयान देकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है। हिमंता ने पत्रकारों से बात करते हुए दावा किया कि सोनिया गांधी ने उनसे 2014 में शपथ ग्रहण की तारीख तय करने को कहा था।

हिमंता का बड़ा दावा

मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा, “जब 2014 में 58 विधायकों ने असम के मुख्यमंत्री के रूप में मेरा समर्थन किया था, तब सोनिया गांधी ने मुझसे शपथ ग्रहण की तारीख तय करने को कहा था। राहुल गांधी के हस्तक्षेप के कारण मैं असम का मुख्यमंत्री नहीं बन सका। भाजपा के मुख्यमंत्री के रूप में मुझे असम और सनातन धर्म दोनों की सेवा करने का अवसर मिला, जो कांग्रेस में रहते हुए संभव नहीं होता।”

गोगोई परिवार और हिमंता के बीच अदावत जगजाहिर

बता दें कि गोगोई परिवार और हिमंता के बीच अदावत जगजाहिर है। इसी कारण हिमंता ने कांग्रेस छोड़ा था। 2011 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने हिमंता बिस्वा सरमा को पार्टी का कैंपेन इंचार्ज बनाया था। कांग्रेस ने असम में बड़ी जीत दर्ज की। हालांकि उसके बाद हिमंता मुख्यमंत्री बनना चाहते थे और यहीं से कांग्रेस नेतृत्व और तरुण गोगोई से उनकी दूरियां बढ़ती चली गई। हिमंता ने 2015 में कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लिया और उसके बाद से इसका फायदा बीजेपी को हुआ।

2016 में बीजेपी को मिली सत्ता

NDA पहली बार 2016 में असम में 86 सीटें जीतकर सत्ता में आई थी। BJP को 60, सहयोगी AGP को 14, और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (BPF) को 12 सीटें मिलीं थी। वहीं कांग्रेस को 26 और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (AIUDF) को 13 सीटें मिलीं। जबकि 2021 में BJP को फिर से 60 सीटें मिली लेकिन AGP को केवल 9 सीट मिली। BPF ने सिर्फ़ चार सीटें जीतीं और बाद में अलायंस से बाहर हो गई। NDA ने 75 सीटों के साथ सरकार बनाई। वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस ने 50 सीटें जीतीं थी। पढ़ें राहुल गांधी का ‘गोगोई प्रेम’ असम कांग्रेस को डुबो रहा है

यह भी पढ़ें- सीएम हिमंता को लेकर असम बीजेपी के पोस्ट से क्यों मचा है बवाल

असम बीजेपी के हैंडल से मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा को लेकर एक वीडियो पोस्ट किया गया था। इस वीडियो में हिमंता बिस्वा सरमा एक राइफल से दो टोपी पहने हुए लोगों पर निशाना साध रहे हैं। इस वीडियो के कैप्शन में लिखा गया: पॉइंट ब्लैंक रेंज। पढ़ें पूरी खबर