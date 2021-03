असम विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं दिए जाने से नाराज होकर भाजपा सरकार में मंत्री रहे सुम रोंगहांग कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। सुम रोंगहांग के कांग्रेस से चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही है। पिछले दिनों भाजपा ने असम चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया था। जारी किए गए लिस्ट में सुम रोंगहांग का नाम शामिल नहीं था।

Denied poll ticket, Assam BJP minister Sum Ronghang joins Congress; likely to contest as candidate of new party

— Press Trust of India (@PTI_News) March 7, 2021