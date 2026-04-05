केंद्र और असम, दोनों जगह भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की सरकार है। केंद्र सरकार लोकसभा और राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की विधानसभाओं में एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का कानून भी पारित कर चुकी है। हालांकि यह अभी लागू नहीं हुआ है। इसके बावजूद असम के विधानसभा चुनावों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ती नजर नहीं आ रही है।

असम चुनाव में घटती महिलाओं की भागीदारी

आंकड़ों के अनुसार असम विधानसभा चुनावों में महिला उम्मीदवारों की संख्या लगातार घट रही है। वर्ष 2016 के विधानसभा चुनाव में 91 महिला उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था, जबकि 9 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए इस बार केवल 59 महिलाएं मैदान में हैं। हालांकि यह संख्या 2021 के चुनाव की तुलना में चार अधिक है। चुनाव आयोग के अनुसार असम विधानसभा चुनाव 2026 में कुल 722 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें महिलाओं की हिस्सेदारी 8.17 फीसद है। यह संख्या 2021 की तुलना में 8.03 फीसदी से थोड़ा अधिक है। लेकिन उस समय कुल उम्मीदवारों की संख्या 946 थी, जिनमें 76 महिलाएं थीं। इसी तरह 2016 में 1,064 उम्मीदवारों में महिलाओं की हिस्सेदारी 8.55 फीसद थी, जबकि 2011 में यह अनुपात थोड़ा अधिक यानी 8.66 फीसद था। तब 981 उम्मीदवारों में से 85 महिलाएं थीं।

2011 में बढ़ी थी महिला उम्मीदवारों की संख्या

वर्ष 2011 में महिला उम्मीदवारों की संख्या 2006 की तुलना में 21.43 फीसद बढ़ी थी। 2006 में 70 महिलाओं को विभिन्न पार्टियों ने टिकट दिया था। इसके बाद से यह संख्या लगातार गिर रही है। 2016 में 91 से घटकर 2021 में 76 रह गई, यानी 16.48 फीसदी की कमी आई। वहीं इस वर्ष यह संख्या 22.37 फीसदी और घटकर 59 हो गई है।

असम कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने कहा कि इस बार 14 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारकर कांग्रेस ने खुद को भाजपा से अधिक समावेशी साबित किया है। दूसरी ओर भाजपा ने इस बार भी सात महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, जो 2021 के बराबर है। भाजपा के प्रवक्ता रूपम गोस्वामी ने कहा कि पार्टी का ध्यान ऐसे उम्मीदवारों को चुनने पर है, जिनकी जीत की संभावना अधिक हो।

वहीं महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था की एक कार्यकर्ता ने बताया कि महिलाओं के नामांकन में गिरावट चिंताजनक है, खासकर तब जब मतदान में अक्सर महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से अधिक रहती है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति दर्शाती है कि महिलाओं को सीमित लाभ देकर राजनीतिक उद्देश्य साधने का माध्यम बनाया जा रहा है।

इस बार 722 उम्मीदवारों के साथ असम में 1983 के बाद सबसे कम उम्मीदवार मैदान में हैं। 1983 में जब असम आंदोलन चरम पर था, तब 471 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था। वहीं, 1991 में सबसे अधिक 1,657 उम्मीदवार मैदान में थे। इसी वर्ष भाजपा ने 126 सदस्यीय असम विधानसभा में प्रवेश किया था और 10 सीटें जीती थीं।

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असम विधानसभा चुनाव में राजधानी की अहम सीट दिसपुर पर मुकाबला दिलचस्प और जटिल हो गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे जयंत कुमार दास के निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में उतरने से यहां त्रिकोणीय मुकाबला बन गया है। पढ़ें पूरी खबर