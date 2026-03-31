असम विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़े झटके लगे। पहले भूपेन बोरा और उसके बाद कांग्रेस सांसद प्रद्युत बोरदोलोई ने बीजेपी ज्वॉइन कर ली। जब 17 मार्च की रात को प्रद्युत बोरदोलोई का पार्टी से इस्तीफ़ा पब्लिक हुआ, तो एक और जानकारी फैलने लगी कि वह न सिर्फ़ अगले दिन बीजेपी में शामिल होंगे, बल्कि पार्टी उन्हें दिसपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़वाएगी। जैसे ही 19 मार्च को प्रद्युत बोरदोलोई की उम्मीदवारी का ऐलान हुआ, बीजेपी में हलचल मच गई।

अतुल बोरा को हिमंता ने मनाया

नाराज बीजेपी विधायक अतुल बोरा ने पत्रकारों से कहा कि यह फ़ैसला मंज़ूर नहीं है और वह या तो इस सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने या कांग्रेस की मीरा बोरठाकुर गोस्वामी को अपना समर्थन देने पर विचार कर रहे हैं। इसके बाद उनके और मीरा बोरठाकुर के बीच हुई मीटिंग से खलबली मच गई। हालांकि इसके बाद मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की एंट्री होती है और वह अतुल बोरा से मिलते हैं और कहते हैं कि वह 2029 के लिए गुवाहाटी सीट से लोकसभा चुनाव पर फोकस करें। इसके बाद अतुल बोरा चुप हो गए।

जयंत कुमार दास ने की बगावत

लेकिन अब बीजेपी के एक और सीनियर नेता और टिकट के दावेदार जयंत कुमार दास बगावत पर उतारू हैं। बीजेपी के पुराने नेता जयंत दास तीन दशक से ज़्यादा समय से पार्टी के साथ थे और उन्होंने बीजेपी से इस्तीफ़ा दे दिया और अब निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। जयंत दास का कहना है कि वह वाजपेयी के आदर्शों को मानने वाले हैं। उनके इस विरोध ने पुरानी BJP में उस नाराजगी की भी झलक दी है जिसके बारे में पिछले एक दशक में हिमंता सरमा के बाद बीजेपी में आए पुराने कांग्रेस नेताओं के उभरने और ताकत को लेकर काफ़ी चर्चा हुई थी।

‘हर चीज की एक लिमिट होती है’

जयंत दास ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा, “मैं पिछले 15 साल से दिसपुर से चुनाव लड़ रहा हूं। अगर टिकट फिर से अतुल बोरा को मिल जाता, तो मैं पार्टी में ही रहता। लेकिन मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि यह टिकट ऐसे व्यक्ति को दिया जाए जिसने बीजेपी का टिकट मिलने से दो दिन पहले खुद को ‘कांग्रेस DNA’ वाला बताया हो। हर चीज की एक लिमिट होती है। मैंने 35 साल तक मेहनत और त्याग किया। इसलिए किसी ने भाजपा को चंदा (आर्थिक योगदान) नहीं दिया था, ताकि कांग्रेस के लोगों को मंत्री और विधायक बनाया जा सके।”

बोरदोलोई ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से क्या कहा?

सोमवार को गुवाहाटी के बेलटोला में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग में बोरदोलोई को अपनी एंट्री से मची हलचल का एहसास हुआ। प्रद्युत बोरदोलोई ने कहा, “मैं बहुत कम उम्र से पार्टी ऑर्गनाइज़ेशन पर काम कर रहा हूं और मुझे पता है कि पार्टी के जमीनी वर्कर्स की पार्टी कैंडिडेट और रिप्रेजेंटेटिव से क्या उम्मीदें होती हैं। प्लीज मुझे अपने परिवार के मेंबर के तौर पर अपनाएं और मैं भी आपके हर सुख-दुख में आपका हिस्सा बनकर आगे बढ़ना चाहता हूं। एक कैंडिडेट के तौर पर आपको मेरे बारे में चिंता हो सकती है, यह नैचुरल है। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि दिसपुर भले ही एक नया चुनाव क्षेत्र हो, लेकिन मैं हमेशा खुद को एक अच्छा स्टूडेंट मानता हूं। मैं अलग-अलग वार्ड में जाता रहा हूं और यहां के लोगों के मुद्दों को समझने की कोशिश करता रहा हूं।

जब प्रद्युत बोरदोलोई बीजेपी में शामिल हुए, तो वे सेंट्रल असम के नागांव लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के दूसरी बार के सांसद थे। उससे पहले प्रद्युत बोरदोलोई पूर्वी असम की मार्गेरिटा सीट से चार बार विधायक चुने गए थे। 2016 में राज्य में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से गुवाहाटी शहर की सभी चार मुख्य सीटें एनडीए का गढ़ रही हैं। 2021 में अतुल बोरा ने कांग्रेस उम्मीदवार को 1.2 लाख से ज़्यादा वोटों से हराया। अब उनमें से कई कार्यकर्ता प्रद्युत बोरदोलोई का समर्थन करने के लिए एकजुट हो गए हैं।

क्या सोचते हैं बीजेपी समर्थक?

बीजेपी के जमीनी कार्यकर्ता प्रसेनजीत कलिता मानते हैं कि जब प्रद्युत बोरदोलोई की उम्मीदवारी की घोषणा हुई तो पार्टी में कुछ लोग नाराज़ थे। उन्होंने कहा, “पहले तो कार्यकर्ताओं में कुछ गुस्सा था। लेकिन फिर अतुल बोरा ने हमसे कहा कि हमें उनका समर्थन करना चाहिए। इसलिए हम पहले से थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि उम्मीदवार भले ही नया हो, लेकिन काम पहले की तरह ही चलता रहेगा।”

बेलटोला की रहने वाली पूर्णिमा कलिता कहती हैं कि वह इस सोच से सहमत हैं। उन्होंने कहा, “मैं चाहती हूं कि बीजेपी जीते, इसलिए मैं उम्मीदवार का समर्थन करती हूं। अलग-अलग योजनाओं के जरिए महिलाओं को बहुत मदद मिली है और गाँवों की सड़कें भी बहुत बेहतर हुई हैं।”

हालांकि धोपोलिया में एक सभा में जयंत दास लोगों से इसका उल्टा करने की अपील करते हैं। खुद को ‘दिसपुर का बेटा’ बताते हुए और अपील करते हुए वह कहते हैं, “इससे हर पार्टी को पता चल जाएगा कि लोग जिसे भी खड़ा करेंगे, उसे वोट नहीं देंगे और उन्हें चुनाव क्षेत्र के अंदर से अच्छे उम्मीदवारों को आगे लाने के लिए मजबूर करेंगे। सिंबल देखो और वोट दो, लेकिन काम सिंबल से नहीं होता, यह लोगों से होता है।”

शहरी क्षेत्र में बीजेपी लोकप्रिय

हालांकि शहरी चुनाव क्षेत्र में बीजेपी अभी भी लोकप्रिय है, लेकिन कुछ पार्टी सपोर्टर्स का कहना है कि वे जयंत दास से सहमत हैं। धोपोलिया के रहने वाले शांतनु चौधरी खुद को बीजेपी और खासकर मुख्यमंत्री का समर्थक बताते हैं। वह यह भी कहते हैं कि उन्हें लगता है कि प्रद्युत बोरदोलोई एक अच्छे लीडर और अच्छे सांसद हैं। लेकिन मुझे यह आखिरी मिनट का बदलाव और पार्टी और सीट में एंट्री सच में पसंद नहीं है। अगर वह थोड़ा पहले पार्टी में शामिल हो जाते और कुछ महीनों के लिए अपनी उम्मीदवारी के लिए ज़मीन तैयार कर लेते, तो यह ज़्यादा मंज़ूर होता।

कांग्रेस उम्मीदवार की क्या है रणनीति?

बीजेपी समर्थकों की इन चर्चाओं के बीच कांग्रेस उम्मीदवार मीरा बोरठाकुर गोस्वामी खुद 17 साल BJP में रहने के बाद 2021 में कांग्रेस में शामिल हुईं। वह कहती हैं कि उन्हें भरोसा है कि आखिर में पलड़ा उनकी तरफ झुकेगा। जहां हर कैंडिडेट की लोगों से बातचीत में इलाके में पानी भरने की समस्या और इलाके के पहाड़ी इलाकों में रहने वालों के ज़मीन के अधिकार के सवाल हावी रहते हैं, वहीं उन्होंने भी अपने कैंपेन के हिस्से के तौर पर बीजेपी के डायनामिक्स पर अपना फोकस किया है।

एक चुनावी मीटिंग में मीरा बोरठाकुर कहती हैं, “पंद्रह दिन पहले, उन्होंने (बोरदोलोई) एक चार्जशीट निकाली थी जिसमें बीजेपी सरकार को देश की सबसे भ्रष्ट सरकार बताया गया था। पंद्रह दिन बाद वह कह रहे हैं कि बीजेपी सबसे अच्छी पार्टी है। अब लोगों को फैसला करना है।”

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असम में बांग्लादेशी घुसपैठिए लंबे समय से एक बड़ा मुद्दा बने हुए हैं। राज्य के चार जिलों की कुल आठ विधानसभा सीटें बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करती हैं। इन सीटों में सिर्फ एक सीट- पथरकंडी में बीजेपी को बेहद नजदीकी मुकाबले में जीत हासिल हुई थी। पढ़ें पूरी खबर