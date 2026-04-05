असम विधानसभा चुनाव के लिए सबसे कम उम्र की उम्मीदवार 27 वर्षीय कुनकी चौधरी की मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के साथ तीखी बहस हो गई है। डिब्रूगढ़ में प्रचार करते हुए हिमंता बिस्वा सरमा ने कुनकी चौधरी और उनके परिवार पर निशाना साधा था। कुनकी गुवाहाटी सेंट्रल सीट से कांग्रेस की सहयोगी असम जातीय परिषद (AJP) के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रही हैं।

उम्मीदवार की मां पर सीएम ने साधा निशाना

हिमंता बिस्वा सरमा ने पत्रकारों को बताया कि कुनकी चौधरी की मां, सुजाता गुरुंग चौधरी ने कथित तौर पर सोशल मीडिया पर ‘बीफ़ खाने की तस्वीरें’ शेयर की थीं। उन्होंने पत्रकारों को ऐसी ही एक कथित तस्वीर भी दिखाई। सुजाता गुरुंग चौधरी एक ऑनलाइन मीडिया पोर्टल चलाती हैं और अक्सर अपनी पोस्ट में सीएम हिमंता बिस्वा सरमा की बुराई करती हैं। सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने सुजाता गुरुंग चौधरी की उमर खालिद और शरजील इमाम को खुलेआम समर्थन करने के लिए आलोचना भी की।

हिमंता ने बीफ खाने का लगाया था आरोप

कुछ लोगों की आलोचना के बाद हिमंता बिस्वा सरमा ने चौधरी परिवार पर अपना हमला और तेज कर दिया। उन्होंने कहा, “लड़की के माता-पिता न सिर्फ़ बीफ खाते हैं, बल्कि वे इसे लोगों को दिखाते भी हैं और खाते भी हैं। क्या हम हिंदू नहीं हैं? असम में खुलेआम बीफ खाने और उन जगहों पर बीफ़ खाने के ख़िलाफ़ क़ानून है जहां हिंदू लोग रहते हैं। इतने कड़े क़ानून के बावजूद, उनकी मां बीफ़ कैसे खा सकती है? गाय हमारी मां है।”

कौन हैं कुनकी चौधरी?

कुनकी चौधरी गुवाहाटी के एक परिवार से हैं जो पूरे असम में कई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चलाने वाला एक बड़ा ट्रस्ट चलाता है। ट्रस्ट के साथ कुनकी चौधरी ‘स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट पार्टनर’ के तौर पर जुड़ी हुई हैं। वह कहती हैं कि पिछले सितंबर में लंदन यूनिवर्सिटी से एजुकेशन लीडरशिप में मास्टर्स करने के बाद राज्य लौटने के बाद लुरिनज्योति गोगोई की AJP के साथ राजनीति में आने के बारे में उनकी बातचीत शुरू हुई। उन्होंने बताया कि शुरू में वह चुनावी राजनीति में आने को लेकर झिझक रही थीं।

कुनकी चौधरी ने कहा, “सच कहूं तो, मैं जो पहले से कर रही थी, उससे काफी खुश थी। पिछले छह सालों से अपने परिवार की नॉन-प्रॉफिट सोसाइटी से जुड़ी हुई थी। लेकिन जब मैं अपनी मास्टर्स पूरी करके वापस आई, तो पार्टी (AJP) और मेरे परिवार के बीच चुनाव लड़ने के बारे में बातचीत शुरू हुई। पार्टी खास तौर पर चाहती थी कि मैं इसमें हिस्सा लूं और हमें युवा पीढ़ी को पॉलिटिक्स में आने की ज़रूरत है। पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ। लेकिन मुझे एहसास हुआ कि एजुकेशन सोसाइटी में मेरी जो ज़िम्मेदारी है, वह काफी हद तक वैसी ही है जैसी मैं यहां चुनाव क्षेत्र के लिए बड़े पैमाने पर काम करने पर करती।”

बीजेपी को गढ़ में मिली चुनौती

गुवाहाटी सेंट्रल एक ऐसा चुनाव क्षेत्र है जो 2023 के डिलिमिटेशन के बाद बना है। वह एक ऐसी पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं जिसने आज तक एक भी सीट नहीं जीती है। गुवाहाटी शहर की सभी चार सीटें 2016 में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से NDA का गढ़ रही हैं। कुनकी के खिलाफ 70 साल के विजय कुमार गुप्ता हैं, जो एक बिजनेसमैन और लंबे समय से बीजेपी से जुड़े हैं।

हालांकि फिर भी कुनकी चौधरी ने लोगों का बहुत ध्यान खींचा है। इस विधानसभा में लड़ाई को ‘एक असमी और एक गैर-असमिया के बीच मुकाबला’ के तौर पर दिखाया जा रहा है। वहीं विजय गुप्ता इसे यह कहते हुए नज़रअंदाज़ करते हैं कि मेरे पिता 1925 में असम आए थे। उन्होंने कहा कि मैं यहीं पैदा हुआ और यहीं काम किया। उन्हें भरोसा है कि बीजेपी के लिए पब्लिक सपोर्ट उनकी जीत पक्की करेगा।

कुनकी चौधरी ने भी इससे खुद को दूर रखा है और इसे ‘पब्लिक नैरेटिव’ कहा है। उन्होंने कहा कि अपने कैंपेन में मैंने कभी इसका ज़िक्र नहीं किया है। कुनकी है कि उनका फोकस शहरी बाढ़ और पार्किंग की दिक्कतों जैसे लोकल गवर्नेंस के मुद्दों के समाधान पर रहा है। हिमंता के बयानों पर वह कहती हैं, “मुझे इसकी कभी उम्मीद नहीं थी। यह बहुत ही घटिया लेवल की राजनीति है। किसी पर और उसके परिवार पर पर्सनल अटैक करना कोई भी इज्जतदार लीडर को नहीं करना चाहिए।”

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असम विधानसभा चुनाव में राजधानी की अहम सीट दिसपुर पर मुकाबला दिलचस्प और जटिल हो गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे जयंत कुमार दास के निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में उतरने से यहां त्रिकोणीय मुकाबला बन गया है। पढ़ें पूरी खबर