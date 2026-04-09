असम की 126 सदस्यीय विधानसभा के लिए गुरुवार को हो रहे चुनाव में अधिकतर सीटों पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) और कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला होने की संभावना है। भाजपा का इन चुनावों के जरिये राज्य में लगातार तीसरी बार (हैट्रिक) जीत हासिल करने का लक्ष्य है, जबकि कांग्रेस 2016 में सत्ता से बेदखल होने के बाद राज्य में फिर से सरकार बनाने की कोशिश में है।

चुनावी मैदान में कुल 722 उम्मीदवार हैं, जिनमें मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई, नेता प्रतिपक्ष देवब्रत सैकिया, एआईयूडीएफ प्रमुख बदरुद्दीन अजमल, राइजोर दल के नेता अखिल गोगोई और असम जातीय परिषद (एजेपी) अध्यक्ष लुरिनज्योति गोगोई शामिल हैं। सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक, 35 जिलों के 31,490 मतदान केंद्रों पर मतदान होना है।

कुल 2.50 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पात्र हैं, जिसमें 1.25 करोड़ महिलाएं और तृतीय लिंग के 318 मतदाता शामिल हैं। कांग्रेस ने सबसे अधिक 90 उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि भाजपा ने 92 सीट पर चुनाव लड़ रही है। एआईयूडीएफ 30 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि राज्य की सहयोगी असम गण परिषद (अगप) और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (बीपीएफ) क्रमशः 26 और 11 सीटों पर चुनाव मैदान में हैं।

विपक्षी खेमे में राइजोर दल 13 सीटों पर, असम जातीय परिषद 10 सीटों पर, माकपा तीन सीटों पर और सीपीआईएलएल दो सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। अन्य दलों में आप 18 सीटों पर, यूवीपीएल (18), तृणमूल कांग्रेस (22), झामुमो 16 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि 258 निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में हैं। अल्गापुर-कटलीचेरा और करीमगंज दक्षिण में सबसे अधिक 15-15 उम्मीदवार हैं, जबकि रोंगिक, जागीरोड (अनुसूचित जाति), होजाई, मजुली, जोनाई (अनुसूचित जनजाति), दुमदुमा, माकुंम, तिनसुकिया और लखीमपुर सीटों पर केवल दो-दो उम्मीदवार मैदान में हैं। कुल उम्मीदवारों में 59 महिलाएं हैं, जिनमें कांग्रेस ने सबसे अधिक 14 महिलाओं को टिकट दिया है।

भाजपा ने सात महिलाओं को टिकट दिया है। अन्य दलों में महिलाओं को बहुत कम प्रतिनिधित्व मिला है, और कोई भी उम्मीदवार तृतीय लिंग से नहीं है। प्रमुख मुकाबलों में जालुकबारी सीट शामिल है, जहां मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा लगातार छठी बार जीत दर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। इस सीट पर कांग्रेस ने विरेन निंगोर को मैदान में उतारा है।

जोरहाट में कांग्रेस के गौरव गोगोई भाजपा के हितेंद्रनाथ गोस्वामी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। नजीरा में देवव्रत सैकिया भाजपा के मयूर बोरगोहेन के खिलाफ अपनी पारिवारिक सीट बचाने का प्रयास कर रहे हैं। बोडोलैंड क्षेत्र की तामुलपुर सीट पर हंग्रामा और यूपीपीएल प्रमुख प्रमोद बोरो के बीच सीधा मुकाबला है।

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सबकी नजर जलुकबारी विधानसभा सीट पर टिकी हुई है। कारण यह कि यहां से मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा मैदान में हैं। इस सीट को बीजेपी नेता का गढ़ माना जाता है। सरमा इस सीट से बीते 25 साल से विधायक हैं। 2001 के विभानसभा चुनाव में कांग्रेस में रहते हुए वो पहली बार इस सीट से विधायक बने। पूरी खबर पढ़ें…