Assam Assembly Elections 2026: असम में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी गुरुवार को होने वाले 126 सीटों वाली विधानसभा के चुनावों में लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी का लक्ष्य लेकर चल रही है। इससे यह भी तय होगा कि क्या कांग्रेस और उसके सहयोगी राज्य में बीजेपी के एक दशक के वर्चस्व को चुनौती देने में सक्षम हैं या नहीं।

भारतीय जनता पार्टी पहली बार 2016 में असम में सत्ता में आई थी। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने पूरे राज्य में बीजेपी के चुनाव अभियान का नेतृत्व किया है और पार्टी अपने दो क्षेत्रीय सहयोगियों बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट और असम गण परिषद के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है।

कांग्रेस ने क्षेत्रीय दलों असम जातीय परिषद और राजयोर दल के साथ-साथ सर्वदलीय पहाड़ी नेता सम्मेलन और सीपीआईएम और सीपीआई (एमएल) के साथ भी गठबंधन कर लिया है। असम कांग्रेस के अध्यक्ष गौरव गोगोई विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं, जबकि 2021 के पिछले चुनावों में कांग्रेस के नेतृत्व वाली महाजोत पार्टी का कोई चेहरा नहीं था।

तीन बार लोकसभा सांसद रह चुके और निचले सदन में कांग्रेस के उपनेता गौरव, जोरहाट सीट से चुनाव लड़कर राज्य विधानसभा चुनाव में अपना पहला कदम रख रहे हैं। इस बार दो अहम दल स्वतंत्र तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें बदरुद्दीन अजमल के नेतृत्व वाली एआईयूडीएफ और प्रमोद बोरो के नेतृत्व वाली यूपीपीएल शामिल है। वह अपनी राजनीतिक स्थिति को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही है।

बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के एजेंडे क्या हैं?

बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का चुनाव प्रचार मुख्य तौर पर दो मुद्दों पर केंद्रित है, पहला तो विकास और दूसरा ध्रुवीकरण। हिमंता के नेतृत्व में बीजेपी अवैध अप्रवासन और घुसपैठियों के खिलाफ आवाज उठा रही है। साथ ही मिया मुसलमानों को निशाना बना रही है। बीजेपी सरकार ने विकास के मोर्चे पर अपनी उपलब्धियों को भी उजागर किया है। इसमें निजी निवेश और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सड़क और पुल के प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। साथ ही कई कल्याणकारी योजनाएं भी हैं।

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अपने चुनाव प्रचार में कांग्रेस ने बदलाव की मांग करते हुए दस साल के बीजेपी शासन पर कुशासन और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, जिनमें हिमंता और उनके परिवार को निशाना बनाया गया है। साथ ही, पार्टी ने राज्य में भय और राजनीतिक दबाव का माहौल होने का भी आरोप लगाया है।

कांग्रेस ने कहा है कि अगर वह सत्ता में आती है, तो महिलाओं को मिलने वाली नकद सहायता योजनाएं जारी रहेंगी। पार्टी का कहना है कि इन योजनाओं को राजनीतिक फायदा लेने के लिए नहीं चलाया जाएगा। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया कि उसने इन योजनाओं को लागू करते समय लोगों का भरोसा तोड़ा।

विपक्ष ने पिछले सितंबर में सिंगापुर में असम के सुपरस्टार सिंगर जुबीन गर्ग की मौत को भी चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की है और हिमंता सरकार पर इस भावनात्मक मामले में न्याय दिलाने में विफल रहने का आरोप लगाया है।

प्रमुख क्षेत्र

राज्य के प्रमुख क्षेत्रों में ऊपरी असम इस चुनाव में एक महत्वपूर्ण चुनावी क्षेत्र है। यहां पर मुख्य तौर पर असमिया समुदाय रहते हैं। 2021 में सीएए के खिलाफ असंतोष के बावजूद, बीजेपी-एजीपी ने इस क्षेत्र के नौ प्रमुख जिलों की 34 सीटों में से छह को छोड़कर बाकी सभी सीटें जीत ली थीं।

विपक्षी खेमा ऊपरी असम में, विशेषकर अहोम क्षेत्र में, कांग्रेस के रायजोर दल और एजेपी के साथ गठबंधन पर भरोसा कर रहा है। पिछली बार एजेपी ने तीसरे मोर्चे के रूप में अलग-अलग चुनाव लड़ा था। विपक्षी दल इस गठबंधन से अपनी स्थिति मजबूत करने की उम्मीद कर रहे हैं। हिमंता सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं के प्रभाव के कारण विपक्षी दलों को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। चाय बागान समुदाय इस क्षेत्र की कई सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं।

विपक्ष ने इन समुदायों को भी साधने की कोशिश की

विपक्ष ने चाय बागान समूहों के साथ-साथ ताई अहोम, मोरान, मोटोक और चुटिया समुदायों से भी संपर्क साधने की कोशिश की है, यह मुद्दा उठाते हुए कि सरकार ने अभी तक उन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के अपने वादे को पूरा नहीं किया है।

बीटीआर में एनडीए को बढ़त मिलती दिख रही है, जहां 15 सीटें हैं। बोडो असम का सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय है और बीटीआर में उनके संगठन ही सत्ता में हैं। कांग्रेस ने किसी भी क्षेत्रीय पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया है और पार्टी नेताओं ने स्वीकार किया है कि इस क्षेत्र में उसकी संभावनाएं कम हैं।

बीजेपी इन सीटों में से केवल चार पर चुनाव लड़ रही है। विधानसभा अध्यक्ष बिस्वजीत डाइमरी को बीजेपी ने मैदान में उतारा है। वहीं, उसकी सहयोगी बीपीएफ बाकी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जानकारों का कहना है कि बीटीसी चुनाव पारंपरिक रूप से इस क्षेत्र में विधानसभा चुनावों के परिणामों का संकेत देते रहे हैं।

यूपीपीएल अपने समर्थन आधार को बरकरार रखने की उम्मीद कर रही है और बीटीआर के विविध समुदायों तक पहुंच बना रही है। इनमें बंगाली हिंदू, आदिवासी, कोच राजबोंगशी और बंगाली मूल के मुस्लिम समूह शामिल हैं। इनके बारे में पार्टी को उम्मीद है कि बीपीएफ के बीजेपी के साथ गठबंधन के बाद वे अब उसके पीछे एकजुट होंगे।

निचले असम और बराक घाटी के बड़ी संख्या में बंगाली मूल के मुस्लिम मतदाताओं के बीच, तत्कालीन कांग्रेस-एयूडीएफ गठबंधन 2021 के चुनावों में एक शक्तिशाली गठबंधन के रूप में उभरा था, जिसने उन्हें भारी बहुमत से जीत दिलाई थी। हालांकि सत्ता परिवर्तन की मांग करते हुए वे अभी भी कांग्रेस की ओर झुकाव रखते हैं, लेकिन उनमें से कई लोग अपने से संबंधित मुद्दों पर पार्टी के अस्पष्ट रवैये से खुद को अलग-थलग महसूस करते हैं।

सबसे खास बात यह है कि बंगाली मुसलमानों में एक उभरता हुआ वर्ग है, जो यह मानता है कि एनडीए के साथ गठबंधन करना उनके लिए ज्यादा सुरक्षित विकल्प हो सकता है, क्योंकि सरकार बनाने की उसकी बेहतर संभावनाएं हैं। बराक घाटी के बंगाली हिंदू बीजेपी के पारंपरिक वोटर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि इस बार भी वह उनका समर्थन हासिल कर लेगी।

हिमंता बिस्वा सरमा के अगल-बगल वाली सीटों पर पिछली बार क्या था परिणाम

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा जलकुबारी विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में हैं। इस सीट को हिमंता का गढ़ कहा जाता है। हिमंता बिस्वा सरमा की जलकुबारी विधानसभा सीट के साथ छह विधानसभा सीटें सीमा साझा करती हैं। इन सीटों में तीन सीटें – पलासबाड़ी, हाजो-सुआलकुची और कमालपुर विधानससभाएं कामरूप जिले में आती हैं जबकि दो सीटें- दिसपुर और गुवाहाटी सेंट्रल- कामरूप जिले का हिस्सा हैं। इनके अलावा सिपाझार विधानसभा सीट दरांग जिले में आती है। पढ़ें पूरी खबर…