Abhishek Banerjee News: कोलकाता नगर निगम ने अभिषेक बनर्जी के दो पतों पर बिना इजाजत निर्माण के आरोपों के बाद दो नोटिस जारी किए हैं। इसको लेकर अब अभिषेक बनर्जी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि नगर निगम साफ-साफ बताएं कि उनके घर का कौन सा हिस्सा बिना इजाजत बनाया गया है।
शुक्रवार को, जब पत्रकारों ने अभिषेक से अवैध निर्माण के बारे में सवाल पूछे, तो वह साफ तौर पर नाराज दिखे। उन्होंने कहा, “जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं, उन्हें पहले नगरपालिका से पूछना चाहिए, कौन सा हिस्सा अवैध है? जब वे इसका जवाब दे देंगे, तो मैं भी उनके सवालों का जवाब दूंगा। उन्हें अवैध हिस्से की पहचान करने दीजिए। उसके बाद मैं अपना जवाब दूंगा।”
केएमसी ने भेजे नोटिस
कोलकाता नगर निगम ने पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता से जुड़े 17 ठिकानों पर कथित अनधिकृत निर्माण के आरोप में नोटिस भेजे हैं। इन नोटिसों में खास तौर पर कोलकाता नगर निगम अधिनियम, 1980 की धारा 400(1) का जिक्र किया गया है। इस धारा के तहत, नगर आयुक्त को यह अधिकार है कि वह किसी भी इमारत या ढांचे के उन हिस्सों को गिराने का निर्देश दे जो मंजूरशुदा निर्माण योजना के मुताबिक नहीं हैं और बिना इजाजत बनाए गए हैं या फिर चल रहे निर्माण कार्य को रोकने का आदेश दे। हालांकि, कोई भी हिस्सा गिराने से पहले, निगम को संबंधित संपत्ति के मालिक को नोटिस देना जरूरी होता है।
नोटिसों में कहा गया है कि इन दोनों पतों पर बने ढांचों के कुछ हिस्से ऐसे हैं जिन्हें बिना जरूरी सरकारी मंजूरी के बनाया गया है। संपत्ति मालिकों को निर्देश दिया गया है कि वे सात दिनों के अंदर इन बिना इजाजत बने हिस्सों को खुद ही गिरा दें।
इसके अलावा, अगर संपत्ति मालिक इन बिना इजाजत बने हिस्सों को खुद नहीं गिराते हैं, तो उन्हें उसी सात दिन की समय-सीमा के अंदर एक लिखित सफाई देनी होगी, जिसमें उन्हें यह बताना होगा कि निगम को खुद आगे बढ़कर उन हिस्सों को क्यों नहीं गिरा देना चाहिए। अगर दिया गया जवाब संतोषजनक नहीं माना जाता है, तो कॉर्पोरेशन के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह सात दिन से कम समय का एक और नोटिस देने के बाद, उन अनाधिकृत ढांचों को गिरा दे।
अभिषेक बनर्जी के ‘गॉडफादर’ वाले बयान पर कलकत्ता हाई कोर्ट सख्त
कलकत्ता हाई कोर्ट ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल पुलिस को तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ 31 जुलाई तक किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई करने से रोक दिया। यहां क्लिक कर पढे़ं पूरी खबर…