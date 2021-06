ट्विटर पर बीजेपी नेता सुब्रमण्यण स्वामी अक्सर मोदी सरकार की कई मुद्दों पर तीखी आलोचना करते नजर आते हैं। एक बार फिर नेता ने चीन और कोरोना वायरस को लेकर मोदी सरकार से सवाल किए हैं। ट्विटर पर सुब्रमण्यम स्वामी ने एक यूजर के सवाल के जवाब में यहां तक कह दिया कि आपको पीएम से पूछना चाहिए कि उनकी सरकार सो क्यों रही है?

सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया कि कोरोना को लेकर अमेरिका चीन से सवाल कर रहा है लेकिन भारत ऐसा क्यों नहीं कर रहा है? इसका जवाब है अमेरिका ने वुहान प्रोजेक्ट के लिए आर्थिक मदद दी थी इसलिए वह सवाल कर सकता है। जबकि भारत के लिए TIFR और पीएम के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार ने नगालैंड में वुहान प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया था और इसके बदले उन्हें पैसे दिए गए थे तो ऐसे में कैसे सवाल किए जा सकते हैं। नारायण (@narayan61515855) नाम के ट्विटर यूजर ने कहा कि TIFR तो भारत सरकार का संगठन है ही नहीं। अगर पीएम के वैज्ञानिक सलाहकार ने निजी तौर पर प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया था इसका मतलब ये नहीं है कि भारत सवाल नहीं कर सकता है। जवाब में स्वामी ने कहा कि बात को बदलने की कोशिश न करें। ये भी सरकार से जुड़ा संगठन ही है। तथ्य जाने बगैर बहाने ने मारें। मेरे कहने पर सरकार ने जांच भी की थी।

US is questioning China on Coronavirus, why India is not? Answer is: US financed the Wuhan Project so can ask questions. For India, TIFR and PM’s Principal Scientific Adviser participated in the Wuhan Project-in Nagaland-and received honorariums from China. So can’t ask.

— Subramanian Swamy (@Swamy39) June 1, 2021