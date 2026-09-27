दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा द्वारा युवक को थप्पड़ मारने के बाद सियासत तेज हो गई। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। साथ प्रवेश वर्मा की गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं, अब इस मामले को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का भी बयान सामने आया है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस घटना को लेकर एक्स पर एक पोस्ट साझा की। जिसमें उन्होंने भाजपा सरकार को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। राहुल गांधी ने लिखा, “दिल्ली सरकार के एक बीजेपी मंत्री का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह एक युवक को थप्पड़ मारते हुए नजर आ रहे हैं।”

राहुल गांधी ने पूछा, “उसका अपराध क्या था? वह वीडियो बना रहा था। मंत्री के सामने सड़क खोदी जा रही थी और युवक के हाथ में कैमरा था। यह उस सत्ता का चेहरा है, जिसे अब जनता और मतदाताओं का डर नहीं रहा।”

गांधी ने लिखा, “सड़क पर सवाल पूछो-थप्पड़, पेपर लीक पर सवाल पूछो-लाठीचार्ज, संसद में सवाल पूछो-माइक बंद।”

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने आगे लिखा, “ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें अब डर नहीं लगता कि चुनाव उन्हें सत्ता से बाहर कर सकते हैं। वोट चोरी उन्हें सिर्फ चुनाव का नतीजा नहीं दिलाती, बल्कि उसके बाद आने वाला अहंकार भी देती है। राहुल गांधी ने कहा कि जिस सरकार को अपनी जीत पक्की लगने लगे, उसे जनता की सहमति की जरूरत नहीं रह जाती- वह जनता से चुप रहने और आंख बंद करके समर्थन करने की मांग करने लगती है।”

दिल्ली की BJP सरकार के एक मंत्री वीडियो में एक नौजवान को थप्पड़ मारते दिख रहे हैं।



उसका गुनाह? वो वीडियो बना रहा था।

मंत्री के सामने सड़क खोदकर दिखाई जा रही थी, और उसके हाथ में कैमरा था।



ये उस सत्ता का चेहरा है जिसे अब वोटर से डर लगना बंद हो गया है।



सड़क पर सवाल पूछो – थप्पड़।… — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 27, 2026

AAP नेता सौरभ भारद्वाज क्या बोले?

वहीं, आम आदमी पार्टी के दिल्ली इकाई के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि साहेब सिंह के साथ हुई घटना में अभी तक FIR दर्ज नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि हम DCP कार्यालय जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई है। जब सब कुछ SHO के सामने हुआ और पूरी घटना वीडियो में रिकॉर्ड है तो FIR क्यों नहीं दर्ज की गई? यह पुलिस की पूरी मिलीभगत है। इस तरह की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

इससे पहले सौरभ भारद्वाज ने कहा था, “आज मंत्री प्रवेश वर्मा ने पूरी दुनिया के सामने अपनी कायरता और छोटी सोच उजागर कर दी। हम पहले से यह जानते थे, लेकिन अब पूरी दुनिया इसे जान गई है। उनके विभाग ने तिलक नगर में घटिया गुणवत्ता की सड़क बनवाई थी, जिसके वीडियो पहले से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे।”

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आज वह खुद मौके पर पहुंचे और तिलक नगर के आम आदमी पार्टी विधायक को चुनौती दी कि वे सड़क को हाथ से तोड़कर दिखाएं, ताकि इसकी खराब गुणवत्ता सामने आ सके। जब हमारे विधायक और स्थानीय लोगों ने वास्तव में तारकोल की सड़क को हाथ से तोड़ दिया और साबित कर दिया कि सड़क बेहद घटिया थी, तब प्रवेश वर्मा के पास कोई जवाब नहीं था। वह जरनैल सिंह को कोई जवाब नहीं दे सके।

भारद्वाज ने कहा कि इसके बजाय उन्होंने उस युवक को थप्पड़ मार दिया, जो पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना रहा था। जरा सोचिए इसके बाद कायरतापूर्ण तरीके से प्रवेश वर्मा वहां रुके तक नहीं। वह कोई बहादुर व्यक्ति नहीं हैं। वह पुलिस और सुरक्षाकर्मियों की आड़ लेकर अपनी कार में बैठकर वहां से चले गए।

दिल्ली पुलिस ने क्या कहा?

वहीं, दिल्ली पुलिस के मुताबिक, जिस साहेब सिंह को दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने आज थप्पड़ मारा था, उसके खिलाफ पहले से ही एक MCD कर्मचारी के साथ मारपीट का मामला दर्ज है। इस मारपीट की घटना उस समय CCTV कैमरे में भी रिकॉर्ड हुई थी।

दिल्ली पुलिस ने इस मामले की FIR की कॉपी भी जारी की है। पुलिस के अनुसार, साहेब सिंह को इस मामले में पहले गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल वह जमानत पर बाहर है। पुलिस ने यह भी बताया कि साहेब सिंह AAP विधायक जरनैल सिंह के सोशल मीडिया अकाउंट संभालता है।

मंत्री प्रवेश वर्मा ने क्या कहा?

वहीं, इस घटनाक्रम को लेकर प्रवेश वर्मा ने वीडियो जारी कर सफाई दी। उन्होंने बताया कि वीडियो के पीछे की सच्चाई जनता को जाननी चाहिए। वीडियो में प्रवेश वर्मा ने कहा, “विकासपुरी के रिंग रोड पर कई दिनों से सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है। वहां के AAP विधायक जरनैल सिंह विभाग के इंजीनियर पर ठेकेदार से मिलाने का दबाव बना रहे थे और उनसे कमीशन दिलाने की बात कह रहे थे। हमारे इंजीनियर ने पुलिस थाने में जाकर उनके खिलाफ शिकायत दी है।”

प्रवेश वर्मा ने बताया, “जब उन्हें (जरनैल सिंह) कोई कमीशन नहीं मिली तो वे रात में जाकर सड़क उखाड़ने का काम करते थे। साथ ही वे वीडियो बनाकर डालते थे कि भ्रष्टाचार हो रहा है। आज जब मैं उसी रास्ते से निकल रहा था तो मैंने इंजीनियर्स को कहा कि मैं सारे काम देखना चाहता हूं। मैंने काम को देखा कि वहां काम अच्छे से चल रहा है। वहां के लोगों ने मुझे बताया कि 15 साल तक ये सड़क नहीं बनी, 15 साल के बाद ये सड़क बनाया जा रहा है। शायद इसी बात से आम आदमी पार्टी दुखी है कि दिल्ली में सारी सड़कें बनाई जा रही हैं, 15 साल तक जो सड़कें नहीं बनी थीं उनका काम भी अब चल रहा है।”

प्रवेश वर्मा ने कहा, “मैंने खुद वहां के विधायक जरनैल सिंह को तीन बार कॉल किया। इसका वीडियो भी उन्होंने जारी किया, जिसमें वह जरनैल सिंह से बात करते नजर आए। वीडियो में मंत्री प्रवेश वर्मा उन्हें बुला रहे हैं कि विधायक जरनैल सिंह जहां से वीडियो बना रहे थे वहां आइए।”

वर्मा ने कहा, “मैंने उनका 45 मिनट तक इंतजार किया, हमारे जो वहां के कार्यकर्ता थे मैंने उनको नहीं बुलाया। वो अपने कार्यकर्ताओं को सूचना देकर आए थे। जब वे आए तो वहां आते ही बदतमीजी शुरू कर दी। उनके कार्यकर्ता ने जब मेरे परिवार को गाली देना शुरू किया, तब कोई भी व्यक्ति आवेश में आकर जो करेगा मैंने भी वही किया।”

मंत्री ने आम आदमी पार्टी से कहा, “आप जो काम नहीं कर पाए आज वो हमारी सरकार कर रही है। इसलिए आपके पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन अगर कोई भी मेरे परिवार को कुछ बोलेगा या हमारे (सरकारी) कार्यों में बाधा डालेगा, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा और आप का विधायक हमारे अधिकारियों से कमीशन मांगेगा तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। यही आज के घटना की पूरी सच्चाई है, जो मैंने आपके सामने रखी है।”

थप्पड़ खाने वाले युवक ने क्या कहा?

प्रवेश वर्मा ने जिस युवक को थप्पड़ मारा उसका भी बयान सामने आया है। मीडिया से बात करते हुए युवक ने कहा, “मैं विधायक के सोशल मीडिया का पूरा काम देखता हूं। PWD विभाग ने हमें सड़क की स्थिति का निरीक्षण करने के लिए यहां बुलाया था। मैंने मंत्री को दिखाया कि सड़क की ऊपरी सतह टूटकर निकल रही है। जब मैंने इस समस्या की ओर ध्यान दिलाया तो मंत्री इसे बर्दाश्त नहीं कर सके। उन्होंने मुझ पर हाथ उठा दिया और उनके साथ आए लोगों ने मुझे जान से मारने की धमकी दी।”

पीड़ित ने कहा कि वहां पुलिस भी मौजूद थी और यह पूरी घटना पुलिस की मौजूदगी में हुई। मंत्री को माफी मांगनी चाहिए और उनके खिलाफ जो भी अनुशासनात्मक कार्रवाई जरूरी हो, जैसे निलंबन, वह की जानी चाहिए। हम सिर्फ आरोप नहीं लगा रहे हैं, बल्कि पूरी घटना का वीडियो सबूत भी मौजूद है। कार्रवाई होनी चाहिए। हमने FIR दर्ज करा दी है और आगे भी कानूनी कार्रवाई जारी रखेंगे।

दिल्ली के PWD मंत्री प्रवेश वर्मा ने थप्पड़कांड को लेकर जारी किया वीडियो, बताया क्यों मारा युवक को चाटा?

दिल्ली के तिलकनगर में लोक निर्माण विभाग (PWD) के मंत्री प्रवेश वर्मा ने एक युवक को चाटा मार दिया, इसका एक वीडियो तेजी से वायरल हो गया। अब इस घटनाक्रम को लेक प्रवेश वर्मा ने वीडियो जारी कर सफाई दी। उन्होंने बताया कि वीडियो के पीछे की सच्चाई जनता को जाननी चाहिए। पढ़ें पूरी खबर।