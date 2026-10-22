भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) उत्तराखंड के रुद्रपुर के पास 90 एकड़ में फैले एक टीले की खुदाई कर रहा है। इस जगह को महाभारत और छठी सदी के चीनी यात्री ह्वेनसांग से जोड़कर देखा जाता है।

काशीपुर में स्थित इस टीले की खुदाई एएसआई ने इसी सप्ताह शुरू की है। अधिकारियों को उम्मीद है कि यह काम मार्च तक चलेगा।

पांडवों और गुरु द्रोणाचार्य से जुड़ी मान्यता

स्थानीय मान्यता के मुताबिक, महाभारत के समय गुरु द्रोणाचार्य इसी जगह रहते थे और पांडवों को शिक्षा देते थे। कहा जाता है कि पांडवों ने गुरु दक्षिणा के रूप में उनके लिए द्रोण सागर बनवाया था।

छठी सदी में भारत आए चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी इस इलाके का दौरा किया था। इतिहासकार इस जगह की पहचान उसके यात्रा-वृत्तांत में दर्ज गोविषाण नाम के स्थान से करते हैं।

एएसआई ने 1939 से अब तक अलग-अलग चरणों में इस जगह खुदाई की है। इन खुदाइयों में गुप्त काल से लेकर शुरुआती मध्यकाल तक के मंदिरों के अवशेष, द्रोण सागर के पास फैला 90 एकड़ का टीला और अलग-अलग कालखंडों की कई पुरावस्तुएं मिली हैं।

एएसआई के देहरादून मंडल के अधीक्षण पुरातत्वविद् मोहन जोशी ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा, “पिछले कई दशकों में भी यहां खुदाई हुई है। लेकिन इस बार हमारा मकसद पहले मिली वस्तुओं के बारे में वैज्ञानिक प्रमाण जुटाना और गहराई से खुदाई करके यह समझना है कि यहां अलग-अलग कालखंडों में किस तरह की सांस्कृतिक गतिविधियां होती रहीं।”

ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांत से क्या पता चलता है?

एएसआई के मुताबिक, ब्रिटिश पुरातत्वविद् अलेक्जेंडर कनिंघम ने काशीपुर की पहचान ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांत में दर्ज ‘किउ-पि-श्वांग-ना’ यानी गोविषाण के रूप में की थी।

अलेक्जेंडर कनिंघम ब्रिटिश सेना में इंजीनियर थे। उन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की और इसके पहले महानिदेशक बने। उन्होंने इस जगह के सबसे ऊंचे हिस्से भीम-गजा में एक विशाल इमारत के अवशेष खोजे थे।

एएसआई ने कनिंघम की खोज को समझने और उस इमारत की बनावट का पता लगाने के लिए 1939-40, 1965-66 और 1970-71 में खुदाई की।

खुदाई में एक मंदिर की बनावट के बड़े हिस्से का पता चला। यह मंदिर तीन अलग-अलग चरणों में बनाया गया था। शुरुआत में गुप्त काल के दौरान मिट्टी और ईंटों से एक ऊंचा चबूतरा बनाया गया था। इसके ऊपर संभवतः गर्भगृह था। बाद में छठी-सातवीं सदी के आसपास इसके चारों ओर दो दीवारें बनाई गईं।

उस समय खुदाई का मकसद मंदिर की पूरी बनावट का पता लगाना था। इसलिए शोधकर्ताओं ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि इस जगह पर सबसे पहले कब बस्ती बसी और अलग-अलग समय में यहां किस तरह की गतिविधियां होती रहीं।

एएसआई के रिकॉर्ड के मुताबिक, हालांकि यहां से मिले मिट्टी के बर्तनों से पता चलता है कि चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति के दौर से लेकर शुरुआती मध्यकाल तक इस जगह पर लोग रहते थे।

महाभारत काल से क्या है संबंध?

चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति को उत्तर भारत की शुरुआती विकसित सभ्यताओं से जोड़ा जाता है। इसका संबंध खास तौर पर महाभारत काल से भी माना जाता है।

1950 के दशक में मशहूर पुरातत्वविद् और एएसआई के तत्कालीन प्रमुख बीबी लाल ने मेरठ के पास हस्तिनापुर में खुदाई की थी। वहां उन्हें चित्रित धूसर मृदभांड मिले थे। उन्होंने इन अवशेषों को महाभारत से जुड़े स्थलों और उस दौर की समय-सीमा के अध्ययन से जोड़ा था।

काशीपुर में कुषाण, गुप्त और मध्यकाल के मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। इनसे संकेत मिलता है कि इस क्षेत्र में हजारों साल तक मानव गतिविधियां जारी रहीं और अलग-अलग कालखंडों में लोग यहां बसते रहे।

हाल ही में एएसआई के देहरादून मंडल की खुदाई में ईंटों से बनी संरचनाएं और गोलाकार आकृति मिली हैं। अधिकारियों के मुताबिक, इन खोजों ने इस क्षेत्र के पुरातात्विक इतिहास को लेकर नए सिरे से दिलचस्पी बढ़ाई है।

मोहन जोशी ने कहा, “इस सीजन की खुदाई पूरी होने के बाद हम आकलन करेंगे कि इसे आगे बढ़ाने की जरूरत है या नहीं।” आगे चलकर इस जगह को पर्यटन और शोध, दोनों के लिहाज से विकसित किया जा सकता है।

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