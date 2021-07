केंद्र सरकार के मंत्रीमंडल में फेरबदल के बाद नए रेल और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दोनों मंत्रालयों को प्रभार संभाल लिया। पहले दिन ही रेल मंत्रालय में कामकाज का तरीका समझने के लिए उन्होंने कुछ दफ्तरों का दौरा किया। यहां उन्होंने रेलवे स्टाफ से मुलाकात की और उन्हें एक परिवार की तरह सोचने और साथ में काम करने की सलाह दी।

वैष्णव के ऐसे ही एक ऑफिस दौरे की वीडियो क्लिप भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इसमें उन्हें स्टाफ से बातचीत करते और साथियों को सलाह देते सुना जा सकता है। एक मौके पर वे कहते हैं- “अपना घर है ये। बहुत बढ़िया से काम करेंगे। खूब मजा आएगा। जिंदी में लगे कि मजा आया।” इस दौरान उन्होंने सभी से कोरोना नियमों का पालन करते हुए काम करने की भी सलाह दी।

बताया गया है कि इसी दौरान जब एक अधिकारी ने उन्हें बताया कि उन दोनों ने एक ही कॉलेज से पढ़ाई पूरी की है। तो वैष्ण ने उन्हें गले लगा लिया। इसके बाद कहा कि हमारे कॉलेज में जूनियर छात्र सीनियर्स को बॉस कह कर बुलाते थे। इस दौरान उनके साथ खड़े रेलवे स्टाफ को ताली बजाते देखा जा सकता है।

This is called simplicity. Our Railway and IT Minister @AshwiniVaishnaw @RailMinIndia @narendramodi #ModiCabinet pic.twitter.com/GJIyzbLlB4

— Raajeev Chopra (@Raajeev_Chopra) July 9, 2021