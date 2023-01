मोदी सरकार में उभरते सितारे हैं अश्विनी वैष्णव, कमाल कर रहा गुजरात, ओडिशा, राजस्थान से रेल मंत्री का कनेक्शन!

Davos Conference 2023: भारत की तरफ से दावोस सम्मेलन में चार केंद्रीय मंत्री-मनसुख मंडाविया, अश्विनी वैष्णव, स्मृति ईरानी, आरके सिंह और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शामिल हुए।

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव (source- Indian Express)

पढें राष्ट्रीय (National News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram