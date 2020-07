Ashoke Pandit: फिल्म डायरेक्टर अशोक पंडित सोशल माीडिया पर आए दिन अपने ट्वीट्स की वजह से चर्चा में रहते हैं। इस बार फिल्ममेकर अशोक पंडित ने कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बारे में ट्वीट कर दिया। अशोक पंडित ने अपने ट्वीट में लिखा- ‘मिस्टर राहुल गांधी और उनकी फैमिली सोचती है कि इंडिया उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। वहीं बाकी सभी इंडियन्स उनके सर्वेंट्स हैं। साल 2014 में मां-बेटे का ये भ्रम ध्वस्त हो गया था। फिर साल 2019 में भी यही हुआ। आगे भी यही होना है और होगा।’

दरअसल, अशोक पंडित ने राहुल गांधी के एक ट्वीट को देखने के बाद इस ट्वीट को पोस्ट किया। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए अपने पोस्ट में कहा था- ‘मिस्टर मोदी समझते हैं कि दुनिया उनकी तरह है। उन्हें लगता है कि हर किसी की एक कीमत है और किसी को भी धमकाया जा सकता है। लेकिन वह नहीं जानते कि जो लोग सच के लिए लड़ते हैं, उनकी कोई कीमत नहीं होती और न ही वह किसी धमकी से डरते हैं।’

अशोक पंडित के पोस्ट को देख कर एक यूजर ने रिएक्शन दिया औऱ कहा- ‘अरे पंडित जी रेलवे का निजीकरण कौन कर रहा है… यदि इसी तरीके से विपक्ष को दबाना होता, तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह तक सिर्फ इतिहास के पन्नों में ही होते। कहीं नामोनिशान तक ना मिलता.. कांग्रेस से ही अलग होकर जनसंघ बना और जनसंघ से आपका भाजपा इतिहास तो जान लो मूर्ख पंडित।’ एक यूजर ने लिखा- ‘भूरी काकी की लंका फूंकने का वक्त आ गया है।’ तो किसी ने लिखा- ‘जो सुख में साथ दे वो रिश्ते होते हैं। जो दुख में साथ दे वह फ़रिश्ते होते हैं.. और जो सुख – दुःख में भी साथ नहीं दे वो कांग्रेसी होते है ।’

Mr. Rahul Gandhi & his family thinks that India is their personal property & all Indians are their servants.

The country demolished the Maa- Bete ka arrogance in 2014 & then in 2019 & will continue to do in future also. https://t.co/grTQR3b0B5

— Ashoke Pandit (@ashokepandit) July 8, 2020