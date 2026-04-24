आम आदमी पार्टी एक बार फिर से बुरे दौर के गुजर रही है। क्योंकि शुक्रवार को उसके 10 राज्यसभा सांसदों में से 7 ने पार्टी से नाता तोड़ लिया। इस बात की जानकारी राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। प्रेस वार्ता के दौरान राघव ने आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला। राघव चड्ढा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद केजरीवाल के सिपाही के रूप में सामने आए संजय सिंह ने प्रेस वार्ता की। जिसमें उन्होंने पार्टी छोड़ने वाले सात सांसदों पर जमकर हमला बोला और भाजपा पर ऑपरेशन लोटल का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी से नाता तोड़ने वालों में एक नाम अशोक मित्तल का भी है। जिसको लेकर काफी चर्चा हो रही है, क्योंकि राज्यसभा से राघव चड्ढा को डिप्टी लीडर पद से हटाए जाने के बाद केजरीवाल ने अशोक मित्तल को राज्यसभा में पार्टी का उपनेता बनाया था, लेकिन आज राघव चड्ढा और अशोक मित्तल ने एक साथ आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया।

आम आदमी पार्टी ने 2 अप्रैल को जब राघव चड्ढा को राज्यसभा के उप-नेता के पद से हटाया, तभी से ऐसे कयास लगने लगे थे कि एक न एक दिन राघव चड्ढा पार्टी छोड़ेंगे और भाजपा में शामिल होंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल के साथ असली खेल राघव चड्ढा ने नहीं, बल्कि अशोक मित्तल ने किया। क्योंकि चड्ढा की जगह केजरीवाल ने अशोक मित्तल को ही राज्यसभा में AAP का उप-नेता बनाया था, लेकिन आज वही मित्तल खुद भी राघव के साथ भाजपा के हो गए।

शुक्रवार को राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी के 6 राज्यसभा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और भाजपा में शामिल होने का ऐलान कर दिया। इस दौरान उनके साथ संदीप पाठक और अशोक मित्तल खुद मंच पर मौजूद थे। अगर यह फैसला संसद के नियमों के तहत मंजूर हो जाता है, तो राज्यसभा में आम आदमी पार्टी की ताकत पर बड़ा असर पड़ सकता है और इसका दूरगामी राजनीतिक असर भी देखने को मिल सकता है।

मीडिया से बात करते हुए राघव चड्ढा ने कहा कि इस फैसले को राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के ज्यादातर सांसदों का समर्थन है। चड्ढा ने बताया कि AAP के 10 राज्यसभा सांसद हैं, जिनमें से दो-तिहाई से ज्यादा इस फैसले के साथ हैं। सभी ने साइन करके पत्र राज्यसभा के चेयरमैन को सौंप दिया है। इस दौरान उन्होंने कुछ नेताओं के नाम भी बताए, जिनमें हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, राजिंदर गुप्ता और विक्रम साहनी शामिल हैं।

वहीं, इस्तीफा देने वालों में अशोक कुमार मित्तल की बात करें तो वह एक बड़े बिजनेसमैन से नेता बने हैं और शिक्षा के क्षेत्र में भी उनकी बड़ी पहचान है। वह Lovely Professional University (LPU) के संस्थापक हैं, जो पंजाब की बड़ी निजी यूनिवर्सिटियों में गिनी जाती है। साल 2022 में वे राजनीति में आए और उसी साल आम आदमी पार्टी के टिकट पर राज्यसभा सांसद बने।

अशोक मित्तल ने संसद में रक्षा और वित्त जैसी महत्वपूर्ण कमेटियों में काम किया है और भारत-अमेरिका संसदीय मित्रता समूह का भी हिस्सा रहे। हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ विदेश दौरे पर भी गए थे, जिसकी अगुवाई कनिमोझी करुणानिधि ने की थी। पार्टी के अंदर फेरबदल के दौरान उन्हें डिप्टी लीडर बनाया गया था, जहां उन्होंने राघव चड्ढा की जगह ली थी। उस वक्त उन्होंने कहा था कि पार्टी में इस तरह के बदलाव होते रहते हैं और आगे भी होते रहेंगे।

डिप्टी लीडर बनने के बाद पड़ा था ईडी का छापा

राज्यसभा में आम आदमी पार्टी की तरफ से डिप्टी लीडर बनने के बाद 15 अप्रैल को ईडी ने उनके और उनके कारोबार से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। यह कार्रवाई फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (FEMA) के तहत की गई थी। जांच गुरुग्राम और पंजाब के जालंधर व फगवाड़ा समेत कई जगहों पर की गई। जहां लवली ग्रुप से जुड़े संस्थान और संपत्तियां शामिल थीं। इसके अलावा मित्तल और उनके परिवार से जुड़े घरों और कारोबारी ठिकानों पर भी ईडी ने जांच की थी, लेकिन अब राघव चड्ढा और अन्य नेताओं के साथ अशोक मित्तल का आम आदमी पार्टी छोड़ना केजरीवाल के लिए एक नई टेंशन जरूर है।

AAP के इन 7 राज्यसभा सांसदों ने छोड़ी पार्टी, जानिए अब आगे क्या

आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्डा ने शुक्रवार के AAP के राज्यसभा संसदीय दल का बीजेपी में विलय का ऐलान कर दिया है। राघव चड्डा ने शुक्रवार को राजधानी नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वह दो-तिहाई सांसदों के साथ भाजपा में शामिल हो रहे हैं। राघव चड्ढा ने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। पढ़ें पूरी खबर।