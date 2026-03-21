ओडिशा की रहने वालीं स्मृति रेखा साहू और उनका परिवार पश्चिम एशिया में युद्ध छिड़ने के बाद से ही बेहद परेशान है। परेशानी की वजह यह है कि उनके पति अशोक कुमार दीक्षित एलपीजी ला रहे एक जहाज पर फंसे हुए हैं। स्मृति रेखा साहू युद्ध से जुड़ी खबरों पर नजर रखती हैं, परिवार वालों को हिम्मत देती हैं और इंतजार कर रही हैं कि उनके पति कब सुरक्षित घर लौटेंगे।

अशोक कुमार दीक्षित उन सैकड़ों नाविकों में से एक हैं जो अपने जहाज के फारस की खाड़ी से सुरक्षित निकलने का इंतजार कर रहे हैं। दीक्षित 4 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर आए थे और 10 मार्च को उन्हें घर लौटना था लेकिन तभी पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू हो गया। अशोक कुमार दीक्षित मुख्य अधिकारी के पद पर हैं।

ओडिशा के कटक की रहने वालीं साहू एक स्कूल में टीचर हैं। साहू कहती हैं, ‘पूरा परिवार परेशान है क्योंकि मेरे पति एलपीजी से भरे जहाज पर सवार हैं और लगातार मिसाइलें दागी जा रही हैं। ऐसा लगता है जैसे वे विस्फोटकों के भंडार पर बैठे हों, उनके पास खाना और पानी है लेकिन ये भी कम होता जा रहा है और उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।’

सुरक्षित वापसी की लगाई गुहार

साहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी से अपने पति के साथ ही चालक दल के अन्य सदस्यों की भी सुरक्षित वापसी की गुहार लगाई है। अशोक जिस जहाज पर हैं, वह इस समय कतर के रास लाफान में खड़ा है। यह जगह तट से 12 समुद्री मील दूर है।

रोने लगती है 6 साल की बेटी

साहू का कहना है कि उनकी 6 साल की बेटी बार-बार पूछती है कि पापा कब वापस आएंगे, युद्ध की खबरें देखने पर वह रोने लगती है। साहू ने अपने पति से व्हाट्सएप पर बात की है लेकिन उन्हें डर है कि आगे क्या होगा?

साहू को उनके पति ने बताया कि जहाज पर हालत खराब हैं, सारा कूड़ा-कचरा फ्रीजर में जमा है क्योंकि वह इसे समुद्र में नहीं फेंक सकते। उनके पति ने बताया कि उन्हें लगातार अपने जहाज के पास से मिसाइलें जाती हुई दिखाई देती हैं।

घरेलू गैस की किल्लत ने बढ़ाई परेशानी

पश्चिम एशिया में जारी युद्ध का असर अब भारत पर भी पड़ने लगा है। दिल्ली-NCR में गैस एजेंसियों के बाहर उपभोक्ताओं की लंबी कतारें लग रही हैं। कई जगहों पर हालात इतने बिगड़ गए कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन को पुलिस बल तैनात करना पड़ रहा है। यहां क्लिक कर पढ़ें ग्राउंड रिपोर्ट।

