स्वयंभू बाबा अशोक खरात पुलिस की गिरफ्त में हैं। महिला से रेप से आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। हालांकि, अब सवाल उठ रहा है कि आखिर कैसे खरात का पूरा राज खुला। इस जवाब है कि उनके एक पूर्व स्टाफ ने ही उनके काले कारनामों से पर्दा उठाया। पूर्व स्टाफ की शिकायत ने महाराष्ट्र के अब तक के सबसे बड़े स्कैंडल का पर्दाफाश करने में संभवतः अहम भूमिका निभाई। रविवार को पूर्व कर्मचारी ने नासिक की पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई कि खरात ने एक गर्भवती महिला का यौन शोषण किया जो उसकी परिचित है।

पूर्व कर्मचारी ने खरात की केबिन में गुपचुप तरीके से हिडेन कैमरा लगाया और ऐसे कई सारी फुटेज इकट्ठा की जिसमें वे विभिन्न महिलाओं को असॉल्ट करते दिख रहे हैं। उसने यह क्लिप पुलिस के सुपुर्द किया है। सारी फुटेज एक पेन ड्राइव में है, जिसमें दिखाया गया है कि महिलाओं को कुछ नशीले पदार्थ दिए जा रहे हैं, जिससे वे बेसुध-सी लग रही हैं; इसके बाद खरात ने उनके साथ अनुचित हरकतें कर रहा है। पुलिस ने बताया कि अब तक 100 से ज्यादा वीडियो क्लिप बरामद की जा चुकी हैं, जो कि शुरू में लगाए गए अनुमान से कहीं ज्यादा हैं।

रविवार को ही दिन के दूसरे हिस्से में, एक और महिला ने एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि खरात ने 2020 से 2026 के बीच धार्मिक अनुष्ठान करने के बहाने बार-बार उसके साथ बलात्कार किया। उसने आरोप लगाया कि खरात खुद के पास “दिव्य शक्तियां” होने का दावा करता था, अनुष्ठानों के हिस्से के तौर पर उसे कुछ चीजें खिलाता था, और अपनी बात मनवाने के लिए उसे और उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता था।

उसने आगे आरोप लगाया कि खरात ने उसे गर्भवती कर दिया था और बाद में उसे ऐसी गोलियां दीं, जिससे उसका गर्भपात हो गया। उसने बताया कि खरात के खिलाफ इसी तरह के अन्य आरोपों की खबरें सामने आने के बाद उसने पुलिस से संपर्क किया। रविवार को दर्ज हुई दो प्राथमिकियों के साथ, अब यौन शोषण के आरोपों के संबंध में खरात के खिलाफ कुल तीन मामले दर्ज हो चुके हैं। अपनी शिकायत में, उस पूर्व कर्मचारी ने, जो 2019 में खरात के दफ्तर में शामिल हुआ था कहा कि खरात खुद को “दैवीय शक्तियों” वाला व्यक्ति बताता था और कई प्रभावशाली लोग उसके दफ्तर आते थे।

उसने आरोप लगाया कि जब कोई जोड़ा आता था, तो शुरू में दोनों को केबिन के अंदर ले जाया जाता था; उसके बाद पुरुष साथी को बाहर जाने के लिए कहा जाता था और महिला को किसी अनुष्ठान के बहाने अंदर ही रोक लिया जाता था। कई महिलाएं अकेले भी आती थीं। शिकायत के अनुसार, 2023 में उसकी जान-पहचान की एक गर्भवती महिला को सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित करने के लिए किए जाने वाले एक अनुष्ठान हेतु दफ्तर बुलाया गया।

कर्मचारी को बाहर जाने के लिए कहने के बाद, उस महिला ने बाद में उसे बताया कि खरात ने कथित तौर पर बत्तियां बुझा दीं, उसे आंखें बंद करने को कहा, उसे गले लगाया और गर्भस्थ शिशु की जांच के बहाने उसके शरीर को गलत तरीके से छुआ। महिला ने इसका विरोध किया और वहां से चली गई।

उसने बताया कि शुरू में आरोपी के प्रभाव के कारण उसे महिला की बात पर यकीन करना मुश्किल लगा, लेकिन जब महिला ने जोर देकर अपनी बात कही और अपने गर्भस्थ शिशु की कसम खाई, तो उसने उसकी बात मान ली; उसने यह भी बताया कि महिला लगभग एक महीने तक गहरे मानसिक सदमे में रही। इसके बाद, उसने खरात की गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखना शुरू किया, और उसे जो कुछ पता चला, वह केवल शारीरिक शोषण तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उससे कहीं ज्यादा गंभीर था।

उसने आरोप लगाया कि अनुष्ठानों की आड़ में धोखाधड़ी वाले काम किए जा रहे थे। इमली के बीजों को साफ करके और चमकाकर उन्हें कीमती रत्नों जैसा रूप दिया जाता था, और फिर उन्हें “ऊर्जावान” पत्थर बताकर हजारों से लेकर लाखों रुपये तक की कीमतों में बेचा जाता था। ग्राहकों से मिलने वाले पैसे को भी कथित तौर पर एक मंदिर ट्रस्ट और निजी खातों के जरिए घुमाकर, बेहिसाब काले धन को वैध सफेद धन में बदला जाता था।

इसके बाद उसने चुपके से दफ्तर के केबिन में एक छिपा हुआ कैमरा लगा दिया, उसकी फुटेज को एक पेन ड्राइव में निकाला और उसे पुलिस को सौंप दिया। शिकायतकर्ता ने बताया कि जब उसने इस तरह की गतिविधियों में सहयोग करने से इनकार करना शुरू किया, तो 2024 के आखिर में उसे नौकरी से निकाल दिया गया और दो महीने का वेतन भी नहीं दिया गया। उसने आगे आरोप लगाया कि खरात ने उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी, यह कहते हुए कि अगर वह फुटेज वापस नहीं करेगा, तो उसे मार दिया जाएगा।

यह पूरा बड़ा घोटाला अब एक अलग ही रूप में सामने आने लगा था। 29 दिसंबर, 2025 को, खरात ने खुद वावी पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया कि उन्हें आपत्तिजनक तस्वीरों और वीडियो का इस्तेमाल करके ब्लैकमेल किया जा रहा था और 5 करोड़ रुपये देने के लिए कहा गया था। फरवरी 2026 में, आरोपी के एक साथी पर शिरडी पुलिस स्टेशन में कथित तौर पर मॉर्फ्ड अश्लील तस्वीरें बनाने और धमकियां देने के आरोप में केस दर्ज किया गया।

इन घटनाक्रमों के आधार पर, राज्य सरकार ने 13 मार्च, 2026 को, यौन उत्पीड़न की शिकायतें सामने आने से पहले ही, एक SIT का गठन किया। 17 मार्च को, एक महिला ने सरकारवाड़ा पुलिस स्टेशन में संपर्क किया और आरोप लगाया कि खरात ने 2022 और 2025 के बीच बार-बार उसका यौन उत्पीड़न किया था। एक FIR दर्ज की गई और उसी दिन उसे गिरफ्तार कर लिया गया। नासिक मामले को 18 मार्च को SIT को सौंप दिया गया, अधिकारियों ने इसका कारण पिछली FIRs के साथ इसके आपसी जुड़ाव को बताया।

तलाशी के दौरान नकदी, एक हथियार और संपत्ति के दस्तावेज बरामद हुए हैं; अधिकारियों का कहना है कि ये दस्तावेज आरोपी और उसके परिवार के सदस्यों से जुड़ी संपत्तियों के एक नेटवर्क की ओर इशारा करते हैं, जिनकी कीमत संभवतः कई करोड़ रुपये है।

सभी प्राथमिकियों में, डिजिटल कंटेंट एक आम कड़ी के रूप में सामने आई है। एक मामले में इसे कथित ब्लैकमेल सामग्री के रूप में, दूसरे में मॉर्फ्ड तस्वीरों के रूप में, और रविवार की शिकायत में छिपे हुए कैमरे की फुटेज के रूप में बताया गया है। जांचकर्ताओं को शक है कि इस सामग्री का इस्तेमाल नियंत्रण या दबाव बनाने के लिए किया गया हो सकता है, जो अब जांच के दायरे में आए जबरदस्ती और व्यवस्थित शोषण के एक संभावित पैटर्न की ओर इशारा करता है। अधिकारियों ने कहा कि वे इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि क्या इसी तरह के तरीकों का इस्तेमाल करके और भी महिलाओं को निशाना बनाया गया हो सकता है।

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महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने कहा है कि बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार स्वयंभू बाबा अशोक खरात के मामले में डीजीपी के नेतृत्व में उच्चस्तरीय जांच की जा रही है। सीएम ने रविवार को कहा कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। स्वयंभू बाबा अशोक खरात खुद को मर्चेंट नेवी का रिटायर्ड अफसर बताता है और उसे ‘कैप्टन’ के उपनाम से भी जाना जाता है। पूरी खबर पढ़ें…