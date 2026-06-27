राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को कन्हैया लाल मर्डर केस मामले को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि घटना के चार साल बाद भी न्याय नहीं मिला है। उन्होंने बीजेपी पर चुनावी फायदे के लिए केस का इस्तेमाल करने और जल्दी ट्रायल पक्का करने में नाकाम रहने का आरोप लगाया। अशोक गहलोत ने कहा कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) के मामले की जांच करने और स्पेशल NIA कोर्ट में सुनवाई के बावजूद, केंद्र और राजस्थान दोनों जगह बीजेपी सरकारों के तहत बहुत कम प्रोग्रेस हुई है।

आज भी न्याय की उम्मीद अधूरी- गहलोत

अशोक गहलोत ने X पर एक पोस्ट में लिखा कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार में आज भी न्याय की उम्मीद अधूरी है। ट्रायल में हो रही देरी पर सवाल उठाते हुए अशोक गहलोत ने दावा किया कि अब तक लगभग 180 गवाहों में से सिर्फ़ 21 से ही पूछताछ हुई है।

अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि देरी सिर्फ़ लापरवाही से कहीं ज़्यादा लगती है। उन्होंने कहा कि कार्रवाई को जानबूझकर लंबा खींचने की कोशिश की गई। अशोक गहलोत ने आगे कहा, “बीजेपी जिसने चुनाव जीतने के लिए 5 लाख बनाम 50 लाख का झूठ फैलाया, उसका शुरू से ही न्याय दिलाने का इरादा नहीं था।”

अशोक गहलोत ने यह भी दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अब राजस्थान के अपने दौरे के दौरान कन्हैया लाल हत्याकांड का जिक्र नहीं करते हैं। उन्होंने राज्य के लोगों से इस मुद्दे पर BJP की पॉलिटिक्स को समझने की अपील की और आरोप लगाया कि पार्टी ने पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के बजाय लोगों की भावनाओं से खेला है।

उदयपुर में हुई थी कन्हैयालाल की हत्या

उदयपुर के एक दर्जी कन्हैया लाल की 28 जून 2022 को बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। कन्हैया लाल ने निलंबित बीजेपी प्रवक्ता नूपुर शर्मा के एक विवादित बयान का सबके सामने समर्थन किया था। इस घटना से राजस्थान में काफी सांप्रदायिक अशांति फैल गई और कुछ ही समय बाद इस जुर्म के लिए दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों ने हत्या का वीडियो भी रिकॉर्ड किया और उसे ऑनलाइन सर्कुलेट कर दिया, जिससे पूरे देश में गुस्सा फैल गया। बाद में केस जांच के लिए NIA को सौंप दिया गया। यह हत्या तब हुई जब राजस्थान में अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार सत्ता में थी।

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केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राजस्थान सरकार से राज्य के कई सरकारी अस्पतालों में सीजेरियन ऑपरेशन के बाद महिलाओं में विकसित होने वाली कठिनाइयों पर एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इससे जुड़े कुछ मामलों में मौतें भी हुई हैं। पढ़ें पूरी खबर