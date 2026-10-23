उत्तर प्रदेश में हाल के भाषणों में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों से कहा कि वे नेहरू-गांधी परिवार या यादव नेताओं पर निर्भर रहना छोड़ें और अपने समुदाय के भीतर से नेतृत्व तैयार करें। उनकी यह बात तेलंगाना कांग्रेस के नेताओं को पसंद नहीं आई है। राज्य की सत्ताधारी कांग्रेस के नेताओं ने ओवैसी पर आरोप लगाया है कि वे जिस राजनीतिक मॉडल की बात कर रहे हैं, उसे उन्होंने अपने शहर हैदराबाद या राज्य तेलंगाना में कभी लागू नहीं किया।

कांग्रेस के हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी मोहम्मद वलीउल्लाह समीर ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा, ”ओवैसी उस नेतृत्व मॉडल को दूसरे राज्यों में ले जाने की बात कर रहे हैं जिसे उन्होंने हैदराबाद या तेलंगाना में कभी लागू नहीं किया।”

जिला कांग्रेस कमेटी (DCC) के पूर्व अध्यक्ष समीर ने कहा कि ओवैसी को पहले एक सीधे सवाल का जवाब देना चाहिए। उन्होंने पूछा, ”तेलंगाना में दशकों तक राजनीतिक दबदबा रहने के बावजूद AIMIM ने अपने पारंपरिक प्रभाव वाले इलाकों के बाहर कितने स्वतंत्र मुस्लिम नेता तैयार किए?”

‘तेलंगाना में अब्दुल का क्या हुआ?’

समीर ने कहा, ”ओवैसी उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से कह रहे हैं कि अब्दुल दूसरों के लिए दरी बिछाना बंद करे और खुद नेता बने। ठीक है। लेकिन आजमगढ़ या रामपुर में यह सलाह देने से पहले उन्हें बताना चाहिए कि तेलंगाना में अब्दुल का क्या हुआ? उसे कुछ चुनिंदा विधानसभा क्षेत्रों से आगे बढ़ने का मौका क्यों नहीं दिया गया?”

गौर करने वाली बात है कि इसी हफ्ते रामपुर में एक रैली के दौरान ओवैसी ने कहा था, ”उनकी परेशानी यह है कि वे नहीं चाहते कि अब्दुल (यानी मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति) नेता बने। अब्दुल का काम सिर्फ दूसरों के लिए दरी बिछाना रह गया है ताकि नेहरू-गांधी परिवार या यादव परिवार के लोग उस पर तकिया रखकर आराम कर सकें। अब्दुल इस दुनिया में सिर्फ दरी बिछाने के लिए नहीं आया है।”

तेलंगाना सरकार के सलाहकार शब्बीर अली ने कहा, ”ओवैसी अब्दुल और दरी, शेरवानी, दाढ़ी और टोपी जैसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? इससे मुसलमानों की छवि ऐसे लोगों की बनती है जो चुपचाप दूसरों के पीछे चलते हैं।”

प्रतिनिधित्व का सवाल

कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद ने सवाल उठाया कि AIMIM तेलंगाना की 119 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 9 सीटों पर चुनाव क्यों लड़ रही है। उन्होंने पूछा, ”ओवैसी दूसरी सीटों पर मुस्लिम युवाओं को चुनाव लड़ने का मौका क्यों नहीं देते?”

मोहम्मद की बात का समर्थन करते हुए कांग्रेस नेता मोहम्मद वलीउल्लाह समीर ने कहा कि इस बहस को सिर्फ इस सवाल तक सीमित नहीं करना चाहिए कि मुसलमानों को राजनीति में ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए या नहीं क्योंकि इस पर कोई मतभेद नहीं है।

उन्होंने कहा, ”मुसलमानों को निश्चित रूप से ज्यादा राजनीतिक प्रतिनिधित्व की जरूरत है। उनके ज्यादा विधायक, सांसद, मंत्री, मेयर, पार्षद और पार्टी पदाधिकारी होने चाहिए। लेकिन असली सवाल यह है कि ओवैसी ने इस प्रतिनिधित्व का दायरा बढ़ाया है या फिर इसे कुछ सीमित इलाकों तक ही अपने नियंत्रण में रखा है।”

शमा मोहम्मद की बात दोहराते हुए समीर ने पूछा, ”अगर ओवैसी को सच में लगता है कि बड़ी पार्टियां मुस्लिम युवाओं को आगे बढ़ने का मौका नहीं देतीं तो 2023 के तेलंगाना विधानसभा चुनाव में AIMIM ने 110 सीटों पर चुनाव क्यों नहीं लड़ा? क्या उन सीटों पर काबिल मुस्लिम वकील, डॉक्टर, कारोबारी, सामाजिक कार्यकर्ता, महिलाएं या पढ़े-लिखे युवा नहीं थे?”

समीर ने कहा कि AIMIM के रुख में विरोधाभास और साफ नजर आता है क्योंकि जिन ज्यादातर सीटों पर पार्टी ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे थे, वहां उसने भारत राष्ट्र समिति (BRS) का समर्थन किया था।

AIMIM ने नई पीढ़ी तैयार करने की गंभीर कोशिश नहीं की

उन्होंने कहा, ”उत्तर प्रदेश में ओवैसी कहते हैं कि मुसलमानों को दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ देना चाहिए। लेकिन तेलंगाना में उन्होंने खुद राजनीतिक जगह दूसरी पार्टी को दे दी। यह स्वतंत्र नेतृत्व नहीं बल्कि राजनीति है।”

समीर ने कहा, ”तेलंगाना में AIMIM ने पूरे राज्य में मुस्लिम नेतृत्व की नई पीढ़ी तैयार करने की गंभीर कोशिश नहीं की है।” उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो उत्तर प्रदेश में ओवैसी की ओर से दी जा रही सलाह को भी ‘विश्वसनीय’ माना जाता।

समीर के मुताबिक, अगर ओवैसी के दावे सही हैं तो हैदराबाद उनके राजनीतिक मॉडल का सबसे बड़ा उदाहरण बनना चाहिए था।

उन्होंने कहा, ”दशकों से AIMIM के निर्वाचित प्रतिनिधि रहे हैं, नगर निकायों में उसका प्रभाव रहा है और हैदराबाद से लोकसभा में उसका लगातार प्रतिनिधित्व रहा है। अगर इस मॉडल ने सच में मुसलमानों की राजनीतिक ताकत बदली होती तो आज हैदराबाद से सामान्य परिवारों के दर्जनों ऐसे नेता निकलने चाहिए थे जिनकी पहचान पूरे राज्य और देश में होती।”

समीर ने कहा, ”मुस्लिम मतदाता ऐसे लोग नहीं हैं जो दशकों से नेताओं के लिए दरी बिछाते रहे हैं। उन्होंने हमेशा उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से सोच-समझकर फैसले लिए हैं। कभी उन्होंने कांग्रेस का समर्थन किया, कभी क्षेत्रीय दलों का, कभी निर्दलीय उम्मीदवारों का और कभी AIMIM का। उन्हें अपनी राजनीतिक समझ साबित करने के लिए किसी के प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं है।”

इस मामले पर प्रतिक्रिया जानने के लिए ओवैसी से संपर्क नहीं हो सका।

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