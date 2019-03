उपग्रह रोधी मिसाइल क्षमता के प्रदर्शन को लेकर पीएम मोदी द्वारा किए गए राष्ट्र के संबोधन के बाद पीएम मोदी विपक्ष के निशाने पर हैं। एमआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्ददीन ओवैसी ने पीएम मोदी को लेकर निशाना साधा है। औवसी ने एक जनसभा के दौरान पीएम मोदी पर निशाना साधा।

औवैसी ने कहा कि वजीर ए आजम(प्रधानमंत्री) ने 2014 में वादा किया था कि दो हजार नौकरियां बनाएंगे, कहां हैं नौकरियां? पाकिस्तान के मुद्दे पर भी ओवैसी ने निशाना साधा है। उनका कहना है स्पेश में जाकर अगर सेटलाइट मारकर गिरा सकते हो तो मसूद अजहर को क्यों नहीं मार सकते? मुंबई हमले में मासूमों का खून बहाने वाले हाफिज सईद को क्यों नहीं ठिकाने लगा सकते हैं?

If you can shoot down a satellite in space, why can’t you kill Masood Azhar?: AIMIM Chief @asadowaisi | #MissionShaktiRow pic.twitter.com/uLYj3RaiYc

औवैसी ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि किसी ने लतीफा बनाया है कि आने वाले दिनों में पीएम मोदी ट्वीट कर कहेंगें मुझे कल 7 बजे सुनिए मैं आपको कुछ बताऊंगा। औवेसी ने कहा कि मैंने ऐसा कार्टून देखा है जिसमें पीएम मोदी स्पेस में जाकर कहते एलियन मित्रों…. औवैसी ने कहा कोई नहीं जानता ऐसा हो सकता है। पीएम मोदी कुछ भी कर सकते हैं।

औवैसी ने पीएम मोदी को निशाने पर लेते हुए एक ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपग्रह रोधी मिसाइल क्षमता के प्रदर्शन में डीआरडीओ की सफलता का श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं।

DRDO’s success today is testimony to what this nation’s scientists achieve against immense odds. My congratulations to them!

Now, @PMOIndia after all build up, you were just trying to appropriate DRDO’s success? We were expecting something more: like tangible action against Pak

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) March 27, 2019