सीबीआई विवाद पर बोले असदुद्दीन ओवैसी – लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता नष्ट कर रही है सरकार

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि सरकार द्वारा सीबीआई के प्रमुख और उप प्रमुख को हटाना गलत है क्योंकि सीबीआई के निदेशक का एक तय कार्यकाल होता है। उन्होंने बुधवार को यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘दिल्ली पुलिस स्थापना अधिनियम की धारा चार के तहत, आप निदेशक को नहीं हटा सकते। उसका एक तय कार्यकाल होता है। एक उच्च अधिकार समिति उन्हें नामित करती है। अगर केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) कहता है कि उसने सिफारिश की और (सरकार ने) उन्हें हटा दिया तो हम जानना चाहेंगे कि ऐसा (कानून की) किस धारा के तहत हुआ।’’

ओवैसी ने कहा कि सरकार द्वारा की गयी कार्रवाई पूरी तरह से गैरकानूनी और गलत है। हैदराबाद लोकसभा सीट से सांसद ओवैसी ने कहा कि इस कार्रवाई से देश भर में यह संदेश जाता है कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में साथ नहीं दे रही ‘‘बल्कि एक भ्रष्ट अधिकारी के साथ खड़ी है।’’

I’ve faith that SC would give relief to CBI director as it’s violation of section 4 of Delhi Special Police Establishment Act. I want to know which section did CVC use to remove him. Why is PM protecting a corrupt officer? All democratic institutions are being undermined:A Owaisi pic.twitter.com/MSL9awl5iw

