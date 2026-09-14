AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को हैदराबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के यूसीसी लागू करने के ऐलान पर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने कई सवाल भी खड़े किए। उन्होंने कहा कि भाजपा, अमित शाह और संघ लोगों पर जबरन इसे थोप रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि यह सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने के लिए लाया जा रहा है।
अमित शाह ने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 2029 से पहले सभी बीजेपी शासित राज्यों में यूसीसी लागू करने का ऐलान किया था।
देश की रूह विविधिता है- असदुद्दीन ओवैसी
AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, “पहले तो यह समझना चाहिए कि भाजपा यूसीसी सिर्फ इसलिए नहीं लाई है कि उसे समानता लाई है। यह सिर्फ भारत के 18 करोड़ मुसलमानों को टारगेट करने के लिए अपने बीजेपी शासित राज्यों में लाए हैं ताकि जो संविधान का आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलिजन, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, 26 और 29 है, उसके खिलाफ भाजपा और अमित शाह कर रहे हैं। यह सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने के लिए कर रहे हैं। इस देश की रूह विविधिता है।”
आगे कहा, “बीजेपी, अमित शाह और आरएसएस, हिंदू कानूनों को गैर-हिंदू लोगों पर थोप रहे हैं। मोदी सरकार ने जो लॉ कमीशन बनाया था उसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि यूसीसी को लाने की कोई जरूरत नहीं है। आगे पूछा कि डिस्टर्ब एरिया एक्ट क्यों है आपके प्रदेशों में, जहां एक हिंदू किसी मुसलमान को अपनी जमीन नहीं बेच सकते तो लव जिहाद का कानून क्यों है आपके पास।”
अमित शाह को किया चैलेंज
AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने गृह मंत्री अमित शाह को चुनौती देते हुए कहा, “गोवा में चुनाव होने जा रहे हैं तो मैं अमित शाह, भाजपा और आरएसएस को चैलेंज कर रहा हूं कि गोवा पर यूसीसी लाएं जैसे आपने उत्तराखंड, गुजरात और असम में लागू किया था।”
‘वे पागल हैं और दुनिया को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे’
ने कहा, “अगर अमित शाह ‘क्रोनोलॉजी समझने’ की बात करते हैं, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ- गोवा जाकर यह ऐलान करें कि आप वहाँ भी वही UCC कानून लागू करेंगे जो आपने उत्तराखंड, गुजरात और असम में लागू किया था। क्या आप सच में इसे गोवा में लागू करेंगे? करके दिखाइए लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। जो लोग हमारा विरोध करते हैं, जो मुसलमानों के खिलाफ हैं, वे बार-बार गोवा में UCC लागू होने की बात करते हैं। वे पागल हैं और दुनिया को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे।”
गोवा में हिंदू और कैथोलिक के लिए है छूट
आगे कहा, “गोवा में, अगर किसी की शादी हिंदू रीति-रिवाजों से होती है और कोई हिंदू महिला 25 साल की उम्र तक माँ नहीं बन पाती है, तो उसके हिंदू पति को दूसरी शादी करने की इजाजत होती है। एक प्रावधान यह भी है कि अगर उसने 30 साल की उम्र तक किसी बेटे को जन्म नहीं दिया है, तो पति दोबारा शादी कर सकता है।”
असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, “इसके अलावा, कैथोलिक लोगों के लिए एक छूट है, उनकी शादियों का रजिस्ट्रेशन सरकार के बजाय कैथोलिक पादरी कर सकते हैं। इसी तरह, गोवा में चर्च के अधिकारी ईसाइयों को सिविल कामों के लिए वैध तलाक दे सकते हैं, जबकि गैर-कैथोलिक लोगों को तलाक के लिए कोर्ट जाना पड़ता है। गोवा के UCC का एक और पहलू यह है कि अगर शादी के बाद शारीरिक संबंध नहीं बनते हैं, तो चर्च ट्रिब्यूनल उसे अमान्य घोषित कर सकता है, जबकि गैर-ईसाइयों को कोर्ट के जरिए तलाक लेना पड़ता है।”
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले एनडीए शासित सभी राज्यों में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू की जाएगी। हालांकि, बिहार में एनडीए के अंदर ही मतभेद सामने आया है। जेडीयू ने कहा कि यूसीसी बिहार में लागू नहीं हो पाएगा। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें