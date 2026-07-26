एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को एक बार फिर गठबंधन का ऑफर दिया है। ओवैसी ने कहा है कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सपा के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार है। हैदराबाद के सांसद ने कहा है कि गठबंधन के लिए बातचीत करने का यही सही समय है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए।

पार्टी की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुरादाबाद पहुंचे ओवैसी ने एक कार्यक्रम में कहा, “मजलिस नहीं चाहती कि उत्तर प्रदेश में भाजपा फिर से सरकार बनाए। मैं हाथ मिलाने को तैयार हूं। मैं गठबंधन करने को तैयार हूं। आज वक्त है, बात कर लो, बाद में रोना नहीं, चुनाव खत्म होने के बाद…।”

ओवैसी के इस ऑफर को भाजपा ने वोट बैंक की राजनीति का गठबंधन करार दिया है।

हम बराबरी चाहते हैं…

ओवैसी ने कहा, “अब हम दरी बिछाकर नीचे नहीं बैठना चाहते, अब हम बराबरी चाहते हैं, अगर अखिलेश कुर्सी के सामने बैठेंगे तो ओवैसी उस कुर्सी के सामने पैर पर पैर पर डालकर बैठकर हक और इंसाफ की बात करेगा।”

बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि अखिलेश यादव और ओवैसी तुष्टिकरण की होड़ करने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि ओवैसी और अखिलेश यादव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।

असदुद्दीन ओवैसी पहले भी कई बार सपा को यूपी चुनाव के लिए गठबंधन करने का ऑफर दे चुके हैं लेकिन उनका कहना है कि यह गठबंधन शर्तों पर होगा। असदुद्दीन ओवैसी इन दिनों पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं।

सपा को होगा नुकसान?

एआईएमआईएम ने बिहार के विधानसभा चुनाव में पांच सीटें जीती थी और सीमांचल के इलाके में मुस्लिम वोटों में सेंध लगाकर आरजेडी को नुकसान पहुंचाया था।

ओवैसी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर फोकस है क्योंकि यहां मेरठ, मुजफ्फरनगर, अमरोहा, संभल, रामपुर, मुरादाबाद जिलों में कई सीटें ऐसी हैं, जहां पर मुस्लिम मतदाता हार-जीत तय करने की ताकत रखते हैं।

राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक, अगर असदुद्दीन ओवैसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ते हैं तो इसका नुकसान विपक्ष विशेषकर समाजवादी पार्टी को हो सकता है क्योंकि समाजवादी पार्टी के पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक (पीडीए) फार्मूले में अल्पसंख्यक मतदाताओं में मुस्लिम वोटर्स के बड़े हिस्से का समर्थन सपा के साथ रहा है।

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असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।