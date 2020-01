एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि “मजदूरों को पोहा नहीं खाना चाहिए। उन्हें केवल और केवल हलवा ही खाना चाहिए, तभी वे भारत के शहरी कहलाएंगे। अन्यथा वे ‘बाहरी’ माने जाएंगे। उम्मीद है कि ‘9 बजे के राष्ट्रवादी लोग’ इसे गलत नहीं कहेंगे।” उन्होंने ट्वीट कर कहा कि अगर वे पोहा खाएंगे तो वे परेशानी में पड़ सकते हैं। दरअसल उनका बयान बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय पर तंज था।

कांग्रेस नेता ने भी दी कड़ी प्रतिक्रिया: कांग्रेस नेता सुष्मिता देव ने भी इस पर बयान दिया और कहा कि “अगर भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता इस तरह का बयान कर सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन लेबर क्या खाना खा रहे हैं, उस खाने को देखकर उनको लगता है कि वो घुसपैठिए हैं तो आप सोच सकते हैं कि अगर NPR हुआ तो आम जनता का क्या होगा।”

Labourers should not have Poha but only HALWA & HALWA & will be called Indian ,Bharat ka Shehri otherwise B………. hope “9pm Nationalist” will not take offence https://t.co/G47CyoC4L7

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) January 24, 2020