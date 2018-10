एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने अमित शाह और राहुल गांधी को हैदराबाद से अगला चुनाव लड़ने का न्योता दिया है। ओवैसी ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए कहा, राहुल गांधी, चारमीनार में आपका स्वागत है, जो मेरे शहर के मुसी तहजीब का प्रतीक है। मैं आपको यहां से लड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं। और लोगों को दिखाइए कि हमारी समग्र संस्कृति का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व कौन करता है। ओवैसी ने अपने इस ट्वीट के साथ राहुल के जनेऊ वाली छवि पर भी चुटकी लेते हुए लिखा कि चाहे तो आप जनेऊ के साथ आएं या बिना जनेऊ के। हैदराबाद में आपका स्वागत है।

@RahulGandhi Welcome to Charminar, a symbol of my city's Musi tehzeeb. Since you & @amitshah are so fixated on Charminar,I invite you two to contest from here & let the people show you who best represents our composite culture.

PS: janeu or no janeu, all are welcome in Hyderabad

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) October 20, 2018