एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना में भाजपा के घोषणापत्र पर निशाना साधा है। ओवैसी ने तेलंगाना में चुनावों से पहले भाजपा पर वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश का आरोप लगाया है। भाजपा ने अपने घोषणापत्र में प्रदेश में चुनाव जीतने पर एक लाख गायों के वितरण का वादा किया था। ओवैसी ने भाजपा की इसी मांग पर तंज कसते हुए पूछा कि क्या भाजपा मुझे भी गाय देगी?

असदुद्दीन ओवैसी ने समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा,”भाजपा ने साल 2018 में हो रहे तेलंगाना विधानसभा चुनावों के लिए अपने चुनावी घोषणापत्र में वादा किया है कि वे राज्य में एक लाख गायें बांटेंगे। क्या वे मुझे भी एक गाय देंगे? मैं वादा करता हूं कि मैं उसे पूरी इज्जत के साथ रखूंगा, लेकिन सवाल यही है कि क्या वे मुझे देंगे? ये हंसने की बात नहीं है, सोचने की बात है।”

BJP in its manifesto for #TelanganaElections2018 promises to distribute 1 lakh cows in the state.Will they give one to me also? I promise I will keep it with the utmost respect, but the question is will they give? It is not a laughing matter, just think about it: Asaduddin Owaisi pic.twitter.com/MaImBvWPFS

