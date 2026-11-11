उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की आहट के बीच एक नए गठबंधन का ऐलान होने जा रहा है। ऐसी चर्चाएं हैं कि नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन करेंगे।

बृहस्पतिवार को दोनों नेता लखनऊ में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस गठबंधन का ऐलान करेंगे। इस गठबंधन में कुछ अन्य छोटे दलों और नेताओं को शामिल करने के लिए भी बातचीत चल रही है।

बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए और समाजवादी पार्टी के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन के बाद इसे यूपी की राजनीति में थर्ड फ्रंट माना जा रहा है। ओवैसी ने इंडिया गठबंधन में शामिल होने की कोशिश की थी लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला।

दलित-मुस्लिम वोटों पर है नजर

उत्तर प्रदेश के चुनावी गणित को देखते हुए इस गठबंधन को काफी अहम माना जा रहा है। राज्य की आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी लगभग 19 प्रतिशत है जबकि अनुसूचित जातियों की आबादी करीब 21 प्रतिशत है। इन दोनों समुदायों को मिलाकर देखा जाए तो ये 40 प्रतिशत मतदाताओं का समूह है और एकजुट होने की सूरत में कई सीटों पर चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकता है।

सवाल यह है कि क्या यह गठबंधन अखिलेश यादव की साइकिल को पंचर कर देगा? क्या यह गठबंधन समाजवादी पार्टी-कांग्रेस को राजनीतिक नुकसान पहुंचाएगा? उत्तर प्रदेश में अगले साल फरवरी-मार्च में विधानसभा के चुनाव होने हैं।

असदुद्दीन ओवैसी पिछले कुछ सालों से हैदराबाद के बाहर भी राजनीतिक आधार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर उन राज्यों में जहां मुस्लिम आबादी अच्छी-खासी है। हालांकि उत्तर प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को कोई सीट नहीं मिली थी लेकिन फिर भी वह मुसलमानों की राजनीतिक हिस्सेदारी की मांग को बुलंद कर रहे हैं।

उधर, आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद पिछले कुछ सालों में प्रमुख दलित राजनीतिक नेता के रूप में उभरे हैं। 2024 के आम चुनावों में नगीना लोकसभा क्षेत्र से उनकी जीत ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनकी पार्टी को और अधिक पहचान दिलाई है। उत्तर प्रदेश में वह दलित मतदाताओं के बीच पहुंचने की लगातार कोशिश कर रहे हैं।

बिहार में आरजेडी को पहुंचाया था नुकसान

अखिलेश यादव इस बात को जानते हैं कि ओवैसी ने बिहार के विधानसभा चुनाव में सीमांचल के इलाके में राष्ट्रीय जनता दल को अच्छा-खासा नुकसान पहुंचाया था। बिहार के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने पांच सीटों पर जीत दर्ज की थी।

ओवैसी लगातार मुस्लिम समुदाय की राजनीतिक हिस्सेदारी का मुद्दा उठाते हैं। इसी तरह चंद्रशेखर आजाद भी दलित और पिछड़े वर्गों को राजनीतिक रूप से एकजुट करने में जुटे हुए हैं।

पीडीए समीकरण में लगेगी सेंध?

इस गठबंधन का राज्य के मौजूदा राजनीतिक समीकरणों पर भी असर पड़ सकता है। समाजवादी पार्टी अपनी चुनावी रणनीति पीडीए (पिछड़े वर्ग, दलितों और अल्पसंख्यक) फॉर्मूले के इर्द-गिर्द बना रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को पीडीए समीकरण पर बहुत भरोसा है लेकिन चंद्रशेखर और ओवैसी की पार्टियों का गठबंधन अगर दलित और मुस्लिम बहुल सीटों पर अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब हुआ तो निश्चित रूप से इसका सीधा नुकसान समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को होगा।

देखना होगा कि चंद्रशेखर-ओवैसी के इस गठबंधन के बीच सीटों का बंटवारा, उम्मीदवारों का चयन किस तरह होगा?

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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रमुख अखिलेश यादव के घुसपैठिये वाले बयान को लेकर उनकी आलोचना की है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऐसे लोग बांग्लादेशी और पाकिस्तानी घुसपैठियों से गले मिलते हैं, उनके सामने नाक रगड़ते हैं लेकिन उत्तराखंड के लोगों के प्रति जहर उगलते हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।