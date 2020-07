कोरोना संकट में मोदी क्यों जा रहे अयोध्या? ओवैसी की पार्टी ने बकरीद पर की लॉडकाउन में छूट देने की मांग

असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM)के सांसद ने पीएम मोदी के ओयोध्या दौरे पर सवाल उठाए हैं और बकरीद पर लॉकडाउन में छूट देने की मांग की है। एक टीवी चैनल से बातचीत के दौरान ओवैसी की पार्टी के सांसद ने कहा कि हम सभी नियम कायदे मानने को तैयार हैं लेकिन बकरीद पर कम से कम 25 या 50 लोगों को मस्जिद में नमाज अदा करने की छूट होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि हमारे लिए नियम कायदे हैं, हमें मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने को लेकर मनाही है। अगर आप यह नियम कायदे बना रहे हैं क्योंकि देश में कोरोना वायरस का प्रकोप है तो फिर पीएम मोदी पांच अगस्त को अयोध्या क्यों जा रहे हैं? क्या पांच तारीख को कोरोना खत्म हो जाएगा। क्या यह तार्किक सवाल नहीं है? हमें पता है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आप राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं।

