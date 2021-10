ड्रग्स केस में फंसे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को लेकर जहां एक तरफ विवाद जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ लोग उनके सपोर्ट में भी उतरते दिख रहे हैं। ऐसे ही सपोर्ट को लेकर पाकिस्तान के एंकर को सोशल मीडिया पर यूजर्स ने क्लास लगा दी।

दरअसल आर्यन खान के केस को लेकर पाकिस्तानी एंकर वकार जाका ने ट्विट कर कहा कि शाहरुख को पाकिस्तान चले आना चाहिए। उन्होंने कहा- “शाहरुख खान सर, भारत छोड़ो और अपने परिवार के साथ पाकिस्तान चले जाओ। मोदी सरकार, जो आपके परिवार के साथ कर रही है वो बकवास है। मैं शाहरुख के साथ खड़ा हूं”।

वकार जाका के इस ट्वीट के बाद से भारतीय यूजर्स और शाहरुख के फैन ने उनपर हल्ला बोल दिया और जमकर खरी-खोटी सुनाई। लोगों ने पाकिस्तान और वकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिनके किचन खैरात पर चलते हों, वो दूसरों को दावत पर नहीं बुलाते हैं।

Sir @iamsrk leave India and shift to Pakistan along with ur family – this is bullshit what @narendramodi Govt is doing with ur family , I stand with SKR

