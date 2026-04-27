Justice Swarna Kanta vs Arvind Kejriwal: आम आदम पार्टी (AAP) के संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को पत्र लिखकर कहा है कि वे खुद या अपने वकील के माध्यम से दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी (Delhi Excise Policy Case) से जुड़े केस की सुनवाई में पेश नहीं होंगे। इसको लेकर AAP पार्टी पूरी तरह से केजरीवाल के समर्थन में उतर आई है। आप नेता अनुराग ढांडा ने कहा कि केजरीवाल ने कोर्ट में पेशी से इनकार करके सही फैसला लिया है।
दरअसल, अरविंद केजरीवाल के फैसले पर आप नेता अनुराग ढांडा ने कहा पीटीआई से बात करते हुए कहा, “जब जज खुद इस बात से इनकार नहीं कर रही हैं कि उनके बच्चे, उनका बेटा और बेटी, सरकारी पैनल में काम कर रहे हैं, और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यह तय करते हैं कि उन्हें कौन से मामले मिलेंगे, तो ऐसी स्थिति में न्याय की उम्मीद कैसे की जा सकती है?
व्यवस्था में खामी सुधारने की कही बात
अनुराग ढांडा ने कहा, “हमने पहले ही अदालत में जज को हटाने के लिए आवेदन दिया था… अब हम देखेंगे कि आगे क्या कानूनी कार्यवाही होती है लेकिन मेरा मानना है कि यह फैसला बिल्कुल सही है।” केजरीवाल के कदम के समर्थन में अनुराग ढांडा ने कहा, “किसी न किसी मोड़ पर, किसी को तो ऐसा कदम उठाना ही पड़ता है ताकि रीति-रिवाज, परंपराएं और व्यवस्थाएं बदल सकें। अगर हमारी व्यवस्था में कोई खामी है, तो उसे सुधारना हमारी जिम्मेदारी है।”
क्या बोले थे अरविंद केजरीवाल?
बता दें कि आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट की जज जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को एक लेटर लिखकर कहा है कि वह दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस की सुनवाई के लिए व्यक्तिगत रूप से या किसी वकील के माध्यम से उनके समक्ष पेश नहीं होंगे।
केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने यह निर्णय अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर लिया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि वह जस्टिस शर्मा के फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार है।
‘न्याय की उम्मीद खत्म हो गई है’, जस्टिस स्वर्णकांता के सामने पेश नहीं होंगे केजरीवाल, लिखा पत्र
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस स्वर्णकांता बेंच के सामने पेश नहीं होंगे। उन्होंने सोमवार को जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को एक चिट्ठी लिखकर कहा कि वह दिल्ली शराब नीति मामले में सीबीआई की अपील याचिका पर उनके सामने स्वयं या वकील के जरिए पेश नहीं होंगे। हालांकि चिट्ठी में उन्होंने यह भी कहा कि वह बेंच की ओर से जो भी फैसला आएगा, उसे स्वीकार करेंगे। पढ़िए पूरी खबर…