देशभर में पेट्रोल की कीमतों में 2.61 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमतों में 2.71 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। दो हफ्ते से भी कम समय में चौथी बार तेल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने पूछा कि हम रूस और ईरान से तेल क्यों नहीं खरीद रहे हैं?

केजरीवाल ने मोदी सरकार पर साधा निशाना

अरविंद केजरीवाल ने एक वीडियो जारी कर कहा, “मोदी सरकार ने औसतन ढाई-ढाई रुपए पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए हैं। पिछले दो हफ्तों में करीब आठ रुपये पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। रूस और ईरान हमें सस्ता और पर्याप्त मात्रा में तेल देने को तैयार थे, हम उनसे तेल क्यों नहीं खरीद रहे हैं? मैंने आपसे कुछ दिन पहले पूछा था कि क्या हमें रूस और ईरान से तेल खरीदना चाहिए? करीब 97 फ़ीसदी लोगों ने कहा था कि हां हमें रूस और ईरान से तेल खरीदना चाहिए।”

अरविंद केजरीवाल ने पूछा, “जब हमारे देश के लोग कह रहे हैं कि हमें रूस और ईरान से तेल खरीदना चाहिए तो हमारे प्रधानमंत्री की क्या मजबूरियां हैं कि वह तेल और गैस रूस और ईरान से नहीं खरीद रहे हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी रूस और ईरान से तेल क्यों नहीं खरीद रहे हैं। 140 करोड़ लोग इससे दुखी हैं। प्रधानमंत्री जी की कौन सी मजबूरियां है कि 140 करोड़ लोगों को यह दुख झेलना पड़ रहा है. मुझे कमेंट करके बताइए?”

दिल्ली और मुंबई में कितने हुए पेट्रोल के दाम?

दामों में बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 99.51 रुपये से बढ़कर 102.12 रुपये प्रति लीटर हो गई, जबकि डीजल 92.49 रुपये से बढ़कर 95.20 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया। मुंबई में पेट्रोल 111.21 रुपये और डीजल 97.83 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। जबकि कोलकाता में पेट्रोल 113.51 रुपये और डीजल 99.82 रुपये वहीं, चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 107.77 रुपये और डीजल की कीमत 99.55 रुपये प्रति लीटर पहुंच गई है।

‘परिवार कैसे चलाएं?’, पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों से उपभोक्ता परेशान

ईंधन की कीमतों में बार बार बढ़ोतरी ने देश की जनता को नाराज कर दिया है। उपभोक्ताओं ने कीमतों में इजाफे को मध्यम वर्गीय जनता के लिए परेशानी का कारण बताया। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।