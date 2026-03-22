Arvind Kejriwal Air Fare: आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घरेलू उड़ानों पर लगाए गए अस्थायी किराया प्रतिबंध को हटाने के एनडीए के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के फैसले की कड़ी आलोचना की है। केंद्र सरकार ने ये फैसला इंडिगो की व्यापक उड़ान व्यवधानों के बाद लिया था। केजरीवाल ने हवाई यात्रा को मध्यम वर्ग के लिए एक लग्जरी नहीं बल्कि आवश्यकता बताया है।

केजरीवाल ने पश्चिम एशिया संघर्ष के मद्देनजर हवाई किराए के कुशल नियमन की अपील की है। ​पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के बीच भारतीय एयरलाइंस परिचालन संबंधी व्यवधानों, जेट ईंधन की बढ़ती कीमतों और डॉलर के मुकाबले रुपये के कमजोर होने जैसी समस्याओं से जूझ रही हैं। इसके चलते हवाई यात्रा का किराया भी बढ़ सकता है।

केजरीवाल ने एक्स पर लिखा पोस्ट

ऐसे में हवाई यात्रा के किराए में भारी वृद्धि की आशंका जताते हुए अरविंद केजरीवाल ने X पर एक पोस्ट में लिखा, “मध्यम वर्ग के लिए हवाई किराया लगातार बढ़ता जा रहा है। मोदी सरकार हवाई किराए पर लगी सीमा को हटा रही है, जिससे टिकटों की कीमतों में भारी मुद्रास्फीति हो सकती है। सरकार को इसके बजाय हवाई किराए को अधिक प्रभावी ढंग से विनियमित करने पर काम करना चाहिए।

केजरीवाल ने कहा कि हवाई यात्रा अब विलासिता नहीं, बल्कि मध्यम वर्ग के लिए एक आवश्यकता है। मध्य पूर्व संकट के चलते, एयरलाइन समूह फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस ने केंद्र सरकार से किराया सीमा हटाने की मांग की थी और यह फैसला सोमवार से लागू हो गया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा कि आदेश के अनुसार एयरलाइनों को मूल्य निर्धारण में अनुशासन बनाए रखना, जिम्मेदारी से काम करना और यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि किराया उचित, पारदर्शी और बाजार की स्थितियों के अनुरूप हो।

कैसे तय होती हैं हवाई यात्रा की कीमतें

भारत में हवाई यात्रा के किराए अनियंत्रित हैं और बाजार की ताकतों द्वारा तय किए जाते हैं, लेकिन अगर इस क्षेत्र में कोई बड़ी बाधा आती है तो सरकार किराए को विनियमित करने के लिए हस्तक्षेप कर सकती है। उदाहरण के लिए, कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार ने हवाई किराए की सीमाएं लागू की गई थीं।

मध्य पूर्व संघर्ष के बाद पश्चिमी एशियाई हवाई अड्डों पर हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों और हवाई अड्डों के बंद होने के कारण भारतीय एयरलाइंस पश्चिमी एशियाई हवाई अड्डों से आने-जाने वाली उड़ानों को काफी कम समय के लिए संचालित कर रही हैं, जिससे संभवतः अधिक मांग वाले मार्गों पर उनकी आय प्रभावित हो रही है।

एयरलाइंस कंपनियों के सामने चुनौतियां

इसके अलावा लंबी दूरी की उड़ानें संचालित करने वाली एयरलाइंस, एयर इंडिया और इंडिगो – पश्चिमी एशिया से आगे की उड़ानों के लिए लंबे और घुमावदार मार्ग अपनाने को मजबूर हैं, जिससे उड़ान का समय बढ़ रहा है और ईंधन की खपत भी अधिक हो रही है।

जेट ईंधन की कीमतें, जो भारतीय एयरलाइंस की परिचालन लागत का 40% से अधिक हिस्सा है, वैश्विक बाजार में तेजी से बढ़ी हैं। रुपया भी ऐतिहासिक रूप से निचले स्तर पर आ गया है, जिससे भारतीय एयरलाइंस की डॉलर में देय लागत में और वृद्धि होगी। पश्चिम एशिया संकट के प्रभाव के चलते अधिकांश प्रमुख भारतीय एयरलाइंस ने पहले ही हवाई किराए पर ईंधन अधिभार लगाने की घोषणा कर दी है।

संजय राउत ने पीएम नरेंद्र मोदी पर कसा तंज (File Photo – Express)

डॉलर के मुकाबले रुपये की गिरती कीमत को लेकर शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने पीएम मोदी पर तंज कसा है। संजय राउत ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में दावा किया कि रुपया अबकी बार सौ के पार निकल जाएगा लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम मोदी बंगाल में ममता बनर्जी को हटाने के लिए राष्ट्रपति शासन की तैयारी कर रहे हैं। पढ़िए पूरी खबर…