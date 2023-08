#WATCH | Mumbai | After today's INDIA alliance meeting, when asked if he raised the issue of seat sharing in Delhi and Punjab, Delhi CM and AAP national convener Arvind Kejriwal says, "Seat sharing toh poore desh mein hi hogi, har jagah hogi. Humne kaha sab jagah aisa kaam hona… pic.twitter.com/Ttf2u0TiQK