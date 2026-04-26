राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा 6 अन्य सांसदों के साथ आम आदमी पार्टी छोड़ बीजेपी ज्वाइन कर ली। यह आम आदमी पार्टी (AAP) और उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल के लिए सबसे बड़ा झटका है। सभी सांसदों का बीजेपी में विलय हो गया है। दल बदल कानून भी इनपर नहीं लागू होगा क्योंकि इनकी संख्या दो तिहाई है। अरविंद केजरीवाल ऐसे आदमी नहीं हैं जो आसानी से घबरा जाते हैं। लेकिन 22 अप्रैल की सुबह संसद के गलियारों से जो कुछ वे सुन रहे थे, उसने उन्हें इतनी जल्दी अपना फ़ोन उठाने पर मजबूर कर दिया, जैसा उनके साथियों ने शायद ही कभी देखा हो।

केजरीवाल ने लगाए थे सांसदों को फोन

एक-एक करके उन्होंने सांसदों को फोन लगाना शुरू किया। कुछ ने उठाए, कुछ ने नहीं। कुछ ने सही बातें कहीं और फिर खामोशी छा गई। बुधवार शाम तक उन्हें जिस बात का शक था, वह गुरुवार तक पक्का हो गया। उनके दस में से सात राज्यसभा सांसद चले गए थे। जा नहीं रहे थे। पहले ही चले गए थे। शायद हस्ताक्षर पहले ही कागज़ पर हो चुके थे। वे जो देख रहे थे, वह कोई बगावत नहीं थी। यह एक तय बात थी जो उन्हें धीरे-धीरे पता चल रही थी।

राघव चड्ढा और संदीप पाठक की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ घंटे पहले अरविंद केजरीवाल संदीप पाठक को फ़ोन कर रहे थे। उन्हें बताया जा रहा था कि संदीप पाठक हमारे साथ हैं और टूटे नहीं हैं। लेकिन संदीप पाठक शुक्रवार दोपहर को BJP हेडक्वार्टर में गए।

20 अप्रैल को पश्चिम बंगाल से नई दिल्ली में क्या हुआ?

24 अप्रैल को समझने के लिए आपको उस प्लान पर वापस जाना होगा जो कभी शुक्रवार को नहीं होना था। गृह मंत्री अमित शाह पूरे हफ़्ते पश्चिम बंगाल के चुनाव कैंपेन में पूरी तरह से लगे हुए थे। सोमवार 21 अप्रैल को वह दिल्ली लौटने वाले थे। प्लान था कि सभी सात सांसद उनसे निजी तौर पर मिलेंगे। फिर मंगलवार 22 अप्रैल को वे एक साथ AAP से बाहर निकलेंगे और अनाउंसमेंट करेंगे।

सूत्रों का कहना है कि AAP को बुधवार को किसी समय इस ऑपरेशन की भनक लग गई। केजरीवाल के ऑफ़िस से हर सांसद को, उनके सहयोगियों और हर उस व्यक्ति को जो अभी भी मिल सकता था, लगातार कॉल आने लगे। घबराहट इतनी साफ़ दिख रही थी कि बात BJP के ऑपरेशन रूम तक पहुंच गई। लेकिन एक फैसला हो गया था। अभी आगे बढ़ो। सोमवार का इंतज़ार मत करो। अमित शाह के साथ आमने-सामने मीटिंग का इंतज़ार मत करो। सातों सांसद पहले से ही कमिटेड थे और लेटर तैयार थे। केजरीवाल उनमें से एक भी निकाल पाए, उससे पहले यह काम कर लो।

यह मामला अप्रैल 2026 में शुरू नहीं हुआ था। बल्कि यह यह कई साल पहले, दिल्ली एक्साइज़ पॉलिसी केस की छाया में शुरू हुआ था। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार सूत्रों का कहना है कि जब से एक्साइज़ केस ने AAP के वरिष्ठ नेताओं को घेरना शुरू किया था, तब से राघव चड्ढा BJP के साथ चुपचाप संपर्क में थे। वह केजरीवाल के राज़दार, उनके भरोसेमंद, उनके फाइनेंशियल दिमाग वाले, वह आदमी थे जो जानते थे कि सबकुछ कहां हैं। जैसे ही ED मनीष सिसोदिया और दूसरों के करीब पहुंची, राघव चड्ढा ने खुद को एक मुश्किल स्थिति में पाया।

राघव को भेजा गया था लंदन

फिर वह हुआ जिसे सूत्र एक अहम दखल बताते हैं। कुछ पारिवारिक कनेक्शन के ज़रिए, जो बॉलीवुड और पॉलिटिकल दिल्ली को आसानी से जोड़ते हैं, राघव चड्ढा तक बात पहुंची। लंदन जाओ। कुछ महीने रुको। लो प्रोफ़ाइल रहो। वह चले गए। पार्टी लाइन मेडिकल थी, उनकी आंख की सर्जरी। उनके साथी सौरभ भारद्वाज ने सबके सामने इसकी पुष्टि की। सर्जरी असली थी। लेकिन लंबे समय तक रहना, AAP के इवेंट्स, पंजाब कैंपेन, पार्टी फंक्शन्स से महीनों तक गायब रहना, इसकी एक अलग ही लेयर थी। लंदन सिर्फ एक हॉस्पिटल नहीं था। यह एक रीकैलिब्रेशन था।

जब वह वापस आए, तो जो राघव चड्ढा लौटे थे, वो आदमी नहीं थे जिन्होंने कभी राज्यसभा में पीएम मोदी की टैक्स पॉलिसीज़ के खिलाफ आग उगलने वाले भाषण दिए थे। वे पोस्ट चुपचाप उनके सोशल मीडिया से गायब हो गए। उनकी जगह एक सावधान, नरम, न्यूट्रल पब्लिक पर्सनैलिटी ने ले ली। AAP ने नोटिस किया। उन्होंने इसे कॉम्प्रोमाइज़्ड कहा। उन्होंने कहा कि राघव पीएम मोदी से डरे हुए थे। फिर राघव चड्ढा ही थे जो चुपचाप बाकी छह सांसदों पर काम करने लगे। उन्हें सबकी नाराजगी के बारे में पता था। उन्हें ठीक-ठीक पता था कि किस दरवाज़े पर दस्तक देनी है और जब वह खुले तो क्या कहना है।

हरभजन सिंह को BCCI से आया था कॉल

हरभजन सिंह भी अप्रैल से पहले ही भाजपा के संपर्क में आ गए थे। जब टीवी पर हरभजन सिंह का बीजेपी में जाने को लेकर नाम सामने आया, तब लोग हैरान थे। लेकिन वह काफी पहले से इस पर काम कर रहे थे। सूत्रों का कहना है कि हरभजन सिंह महीनों से चुपचाप और लगातार BJP के चक्कर में थे। लेकिन एक पल ऐसा है जो साफ करता है कि उनकी पकड़ कितनी गहरी थी, और यह अप्रैल में नहीं, बल्कि बहुत पहले उपराष्ट्रपति चुनाव के दौरान हुआ था। हरभजन दिल्ली में नहीं थे। वे चले गए थे। उनके पास BCCI से एक कॉल आता है। हरभजन सिंह जैसे आदमी के लिए (जिनकी क्रिकेट के बाद की पूरी पहचान खेल के इर्द-गिर्द बनी है) वह कॉल कोई रिक्वेस्ट नहीं थी। यह एक डायरेक्शन था। इसके बाद हरभजन उड़कर आए। उन्होंने वोट दिया। वे वापस चले गए। यह वह पल था जब AAP ने हरभजन को खो दिया था। उन्हें अभी तक इसका पता नहीं था। 24 अप्रैल तक, मर्जर लेटर पर हरभजन के साइन पूरे ऑपरेशन में सबसे कम हैरान करने वाली बात थी।

जो सात लोग पार्टी छोड़कर गए, उनमें से कई तो शुरू से सांसद नहीं थे। वे बड़े नाम थे। ब्रांड एंबेसडर। पार्टी के पोस्टर पर चेहरे। राजिंदर गुप्ता ट्राइडेंट ग्रुप के फाउंडर हैं, जो पंजाब के सबसे पावरफुल टेक्सटाइल और पेपर ग्रुप में से एक है। एक ऐसे आदमी है जो सरकार के हिसाब से काम करते हैं। वह नवंबर 2025 में राज्यसभा में आए। वह मुश्किल से अपनी सीट पर बैठे थे कि उन्हें आगे बढ़ने का बुलावा आ गया। पार्लियामेंट में, वह गायब थे। पंजाब पर उन्होंने गर्मजोशी से बात की। लेकिन BJP के खिलाफ उनके पास शब्द नहीं थे। विक्रमजीत साहनी बिजनेसमैन और पद्म श्री अवॉर्डी हैं। विक्रमजीत साहनी भी बहस में हिस्सा नहीं लेते थे लेकिन वोटिंग के दौरान संसद में आते थे। वह कभी कभार ही संसद में आते थे।

राघव चड्ढा के बाद सबसे चर्चित नाम अशोक मित्तल का है, जो लवली ग्रुप के फाउंडर हैं। पंजाब के बड़े उद्योगपति हैं। करीब 12 दिन पहले ही उनके ठिकानों पर ईडी की रेड हुई थी। एक सूत्र ने कहा, “वे पहले से ही BJP की B-टीम थे। राघव के मनाने से यह ऑफिशियल हो गया।”

संदीप पाठक के जाने से केजरीवाल को लगा झटका

सात में से संदीप पाठक ही वो हैं जिन्होंने केजरीवाल को सच में तोड़ा। न राघव चड्ढा, न हरभजन, न ही स्वाति मालीवाल, लेकिन संदीप पाठक के जाने से केजरीवाल को झटका लगा। संदीप पाठक वो कार्यकर्ता हैं जिसने AAP की पंजाब इकाई को कुछ नहीं से बनाने में एक दशक लगा दिया। वो आदमी जो राज्य के हर ज़िला अध्यक्ष, हर बूथ कार्यकर्ता, हर गांव-स्तर के आयोजक को जानता था। वो आदमी जिसने 2022 के पंजाब चुनाव में 92 सीटों पर AAP को जीत दिलवाई। हालांकि दिल्ली हारने के बाद AAP ने संदीप पाठक को चुपचाप किनारे कर दिया गया। जिन लोगों ने उनके बनाए काम का एक छोटा सा भी हिस्सा नहीं किया था, वे पंजाब का क्रेडिट लेने लगे। केजरीवाल के करीबी लोग और सख्त हो गए। पाठक को एक टाइटल दिया गया और कोई इलाका नहीं दिया गया। फिर भी संदीप ने सबके सामने कुछ नहीं कहा। वे कैमरों के लिए मुस्कुराते रहे। वे मीटिंग में आते रहे। उन्होंने अपनी सलाह पूरी तरह से अपने पास रखी।

शुक्रवार सुबह तक अरविंद केजरीवाल को लगता था कि वे सुरक्षित हैं। सूत्रों का कहना है कि केजरीवाल सुबह से ही संदीप पाठक से फोन पर बात कर रहे थे। भरोसा गर्मजोशी भरा था। इतना यकीन दिलाने वाला कि केजरीवाल अपनी टीम से कह रहे थे कि संदीप पाठक मज़बूत हैं और हिले नहीं हैं।

शुक्रवार सुबह 11 बजे संदीप पाठक दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राघव चड्ढा के बगल में खड़े थे। उन्हें ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी। उनकी मौजूदगी ही सब कुछ कह रही थी। विलय से 9 दिन पहले, ईडी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पर टूट पड़ी। FEMA जांच अशोक मित्तल से जुड़ी कंपनियों को टारगेट कर रही थी, जिन्हें AAP ने राघव चड्ढा की जगह राज्यसभा का डिप्टी लीडर बनाया था। इस टाइमिंग से खास तौर पर क्या पता चलता है? जब रेड हुई तो AAP को एक सिग्नल मिला था। लेकिन उन्होंने इसे गलत समझा। पार्टी के अंदर अशोक मित्तल पर ED की कार्रवाई को एक अलग दबाव के तौर पर देखा गया। शायद ऐसे ही कि उन्होंने पेड़ देखा लेकिन वे जंगल को पूरी तरह से भूल गए।

अभी खत्म नहीं हुई है कहानी

कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सूत्रों से पता चला है कि बाबाजी, जो पंजाब के सामाजिक ताने-बाने में गहरी पैठ रखने वाले एक अहम धार्मिक और राजनीतिक व्यक्ति हैं, उनके भी BJP में शामिल होने की उम्मीद है। वे 24 अप्रैल को शामिल नहीं हुए थे। जिन कारणों से अभी तक पब्लिक नहीं किया गया है, उन्हें देखते हुए टाइमिंग रोक दी गई थी।

इस नाम पर नज़र रखें। जब बाबाजी जाएंगे, तो यह कोई संसदीय कहानी नहीं होगी। यह एक कल्चरल और स्पिरिचुअल सिग्नल होगा, जो गुरुद्वारों, गांवों, उन वोटरों के लिए होगा जो पंजाब का फैसला भावनाओं के साथ-साथ सच्चाई पर भी करते हैं। मिशन पंजाब का दूसरा फेज़ शुरू हो चुका होगा।

ड्रामा, प्रेस कॉन्फ्रेंस और राजनीतिक होड़ को हटा दें, तो एक मुश्किल सवाल सामने आता है। BJP को असल में क्या मिला? संदीप पाठक और राघव चड्ढा के अलावा, बाकी बचे पांच सांसदों में से किसी का भी पंजाब में कोई खास पॉलिटिकल असर नहीं है। राजिंदर गुप्ता, विक्रमजीत साहनी, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, ये ऐसे लीडर नहीं हैं जो गांव जा सकें, जाति समीकरण में फिट बैठ सकें, या चुनाव क्षेत्र में जीत हासिल कर सकें। ये इंडस्ट्रियलिस्ट, सेलिब्रिटी और टिकट होल्डर हैं जो AAP के लिए हमेशा ग्राउंड ऑर्गनाइज़र के बजाय फंडरेज़िंग क्रेडिबिलिटी के तौर पर ज़्यादा काम के रहे हैं। वे BJP में कोई ज़मीनी मशीनरी नहीं लाए। वे ऐसा कोई वोटर ग्रुप नहीं लाए जो पहले से ही AAP के साथ न जुड़ा हो।

बीजेपी को पंजाब में कितना फायदा?

पंजाब में ही BJP को इस मर्जर से चुनावी ज़मीन का एक इंच भी फ़ायदा नहीं होता। राज्य बीजेपी के लिए उतना ही मुश्किल बना हुआ है जितना गुरुवार को था। 2027 का पंजाब विधानसभा चुनाव इसलिए नहीं जीता या हारा जाएगा क्योंकि विक्रमजीत साहनी ने अपनी पार्टी बदल ली है।

ये, इंडियन पॉलिटिक्स की भाषा में, ऑक्शन के टिकट थे, क्लासिक राज्यसभा नॉमिनेशन जो इंडस्ट्री-फ्रेंडली चेहरों को एक ऐसी पार्टी ने दिए थे जिसके पास फंडिंग की कमी थी और जिसे अपने डोनर्स को आराम देने की ज़रूरत थी। वह ट्रांज़ैक्शन हमेशा पैसे का था, मैंडेट का नहीं। BJP को जो मिला वह पूरी तरह से अलग है और पूरी तरह से संसदीय है। शुक्रवार की बगावत से पहले BJP के पास राज्यसभा में 106 सीटें थीं। उस हिसाब से हर ज़रूरी बिल पर बातचीत होनी चाहिए थी। हर फ्लोर वोट में रिस्क था। विपक्ष ने असल में उन कानूनों पर वीटो बनाए रखा जिनके लिए अपर हाउस की ज़रूरत थी। सात दलबदलुओं ने इसे खत्म कर दिया। BJP की अकेले की गिनती 113 हो गई। NDA की कुल ताकत पहली बार सिंपल मेजॉरिटी के निशान को पार कर गई, जिससे विपक्ष की आम कानूनों को रोकने की काबिलियत खत्म हो गई।

यह पंजाब की रणनीति नहीं बल्कि संसद की है। असली इनाम कभी 2027 का चुनाव नहीं था। यह पीएम मोदी के तीसरे टर्म का लेजिस्लेटिव एजेंडा था।

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आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्डा ने शुक्रवार के AAP के राज्यसभा संसदीय दल का बीजेपी में विलय का ऐलान कर दिया है। राघव चड्डा ने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। पढ़ें पूरी खबर