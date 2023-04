‘गलत काम करने वाले को फांसी हो’, जंतर-मंतर से पहलवानों के समर्थन में गरजे CM केजरीवाल

दिल्ली के जंतर-मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन जारी है। WFI प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक्शन को लेकर ये विरोध किया जा रहा है। इसी बीच अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मौके पर पहुंच गए हैं. उन्होंने पहलवानों को अपना खुला समर्थ दे दिया है।

जंतर-मंतर पहुंचे सीएम अरविंद केजरीवाल (इंडियन एक्सप्रेस)

दिल्ली के जंतर-मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन जारी है। WFI प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक्शन को लेकर ये विरोध किया जा रहा है। इसी बीच अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मौके पर पहुंच गए हैं. उन्होंने पहलवानों को अपना खुला समर्थ दे दिया है। उनकी तरफ से जोर देकर कहा गया है कि जिसने भी गलत किया है, उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। सीएम केजरीवाल ने कहा कि देश के पहलवान इस समय परेशान हैं। जिन पहलवानों ने देश का नाम रोशन किया है, जिन पहलवानों ने देश के लिए मेडल जीते हैं, वो यहां विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। मैं पूरे देश से अपील करता हूं कि वे छुट्टी लें और जंतर-मंतर पहुंचे. इन पहलवानों का समर्थन करें, उन्हें हमारे साथ की जरूरत है। जिस समय केजरीवाल अपना भाषण दे रहे थे, उनके समर्थक वहां खड़े होकर इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। #WATCH| Delhi CM Arvind Kejriwal meets wrestlers protesting against WFI chief Brijbhushan Sharan Singh at Jantar Mantar pic.twitter.com/6ZvA4a3VTS April 29, 2023 वैसे शनिवार को सीएम केजरीवाल से पहले कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी जंतर-मंतर का दौरा किया था। उनकी तरफ से भी विरोध कर रहे पहलवानों को खुला समर्थन दिया गया। https://www.jansatta.com/blank.html

