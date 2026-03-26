Arvind Kejriwal in Gujarat: गुजरात में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है। उससे पहले होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों को काफी अहम माना जा रहा है, जिसमें आम आदमी पार्टी पूरी ताकत झोंक रही है। आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी गुजरात में डेरा डाल दिया है। ऐसे में गुजरात के जामनगर से अरविंद केजरीवाल ने राज्य की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को निशाने वपर लिया और आरोप लगाया कि बीजेपी पिछले 20 साल से गुजरात को लूट रही है।

दरअसल, AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 30 साल से बीजेपी गुजरात को लूट रही है। इन्होंने सब कुछ लूट लिया, स्कूल बर्बाद कर दिए, अस्पताल बर्बाद कर दिए। सड़कें बनाते हैं तो दो दिन में टूट जाती हैं। केजरीवाल ने कहा कि इतना भ्रष्टाचार है कि किसी विभाग में पैसे दिए बिना काम नहीं होता… कांग्रेस और भाजपा, दोनों पार्टियां मिली हुई हैं। दोनों नेताओं के ज्वाइंट धंधे हैं।

बीजेपी कांग्रेस पर लगाया मिलीभगत का आरोप

अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस मिली हुई हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चाहती ही नहीं कि बीजेपी सत्ता से जाए… एक समय ऐसा था, आज से 30 साल पहले जब गुजरात देश का नंबर 1 राज्य था… 30 साल के अंदर भाजपा ने गुजरात को बर्बाद कर दिया है… भाजपा केवल और केवल अरबपतियों की, करोड़पतियों की पार्टी है।

पंजाब सरकार का किया गुजरात में जिक्र

अरविंद केजरीवाल ने जामनगर में कहा, “2022 के पहले पंजाब का भी बुरा हाल था। पंजाब के अंदर दो पार्टियां थीं, कांग्रेस और भाजपा-अकाली दल का गठबंधन… 2022 में जनता ने दोनों पार्टियां खदेड़ कर भगा दी और AAP लेकर आए।

केजरीवाल ने कहा कि 4 साल से वहां AAP की सरकार है, जो काम हमने पंजाब में किए। अगर गुजरात में हमें मौका मिले तो हम यहां भी वो काम करके दिखाएंगे। पंजाब में किसानों की सरकार है। पंजाब में किसान संपन्न है, खुश है क्योंकि वहां का मुख्यमंत्री किसान का बेटा है।

भगवंत मान ने उठाय किसानों का मुद्दा

जामनगर में केजरीवाल के अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने कहा, “गुजरात में पिछले 30 साल से एक ही पार्टी की सरकार चल रही है। आपने कोशिश की है लेकिन आपके विकल्प में रखे गए वो भी उनके साथ मिल गए। यह किसानों का क्षेत्र है, यहां पानी की समस्या है। कहा गया था कि नदी का पानी हर क्षेत्र में जाएगा लेकिन नहीं छूटा?”

भगवंत मान ने कहा, “आज से 4 साल पहले जब हम (पंजाब में) सरकार में आए थे, तब 21 या 22% नदियों का पानी पंजाब में था। 4 साल में हमने उन्हें 78% कर दिया है। ये कहते हैं कि अगर नियत साफ हो तो काम हो सकता है…गुजरात में कोई नामांकन नहीं है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिले हुए हैं।”

यह भी पढ़ें: भाजपा ने अरविंद केजरीवाल की तुलना ‘रहमान डकैत’ से की, AAP ने किया जोरदार पलटवार

Middle East Crisis: कांग्रेस के साथी ने बदला रुख (Image Source: Indian Express File Photo)

अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध और पश्चिम एशिया संकट के बीच केंद्र सरकार ने एक सर्वदलीय बैठक की थी। इस बैठक में सरकार को विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) के एक सांसद का समर्थन मिला है। आईयूएमएल ने युद्ध से भारत पर पड़ने वाले असर और एलपीजी संकट के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। पढ़िए पूरी खबरें…