Arvind Kejriwal First Rally: दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में AAP नेता अरविंद केरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी कर दिया। इसके बाद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को राष्ट्रीय राजधानी में पार्टी समर्थकों की एक विशाल सभा को संबोधित किया। केजरीवाल के बरी होने के बाद यह उनकी पहली सभा थी।

आम आदमी पार्टी के संयोजक, दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और 21 अन्य लोगों को हाल ही में सीबीआई के उस मामले में बरी कर दिया गया है जो कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़ा है।

रविवार को दिल्ली, पंजाब और गोवा के पार्टी समर्थकों के बीच खड़े होकर केजरीवाल ने घोषणा की कि भाजपा जल्द ही सत्ता से बाहर हो जाएगी। केजरीवाल ने कहा कि एक सौ चालीस करोड़ भारतीय देश से तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए एकजुट होंगे। आज के दिन से भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा नेता सत्ता की राजनीति करते रहें, हम जनता के लिए काम करेंगे।

आम आदमी पार्टी के प्रमुख ने कहा कि सरकार मेरे द्वारा हस्ताक्षरित कोई भी फाइल खोल सकती है और मुझे दिखा सकती है कि उसमें भ्रष्टाचार है या नहीं। मेरी गिरफ्तारी का मकसद यह संदेश देना था कि ईमानदारी से काम करने वाले किसी भी व्यक्ति का वही हश्र होगा जो केजरीवाल का हुआ। मुझे अपने भारत से प्यार है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोनों कई वर्षों से कहते आ रहे हैं कि केजरीवाल भ्रष्ट हैं और उन्होंने रिश्वत ली है। लेकिन जज ने कहा कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार हैं।

केजरीवाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि AAP को हराने के लिए मोदी और शाह दोनों ने यह सुनिश्चित किया कि हमारे मंत्रियों को जेल में रखा जाए, जिसकी वजह से आज दिल्ली रो रही है। सिर्फ एक साल में उन्होंने दिल्ली को बर्बाद कर दिया, सड़कें खराब कर दीं और पानी को दूषित कर दिया। स्कूल बंद हैं, वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) खराब है और बिजली कटौती लंबी खिंच रही है। उन्होंने आगे कहा कि मौजूदा दिल्ली सरकार महिलाओं को 2,500 रुपये देने के अपने चुनावी वादे को भी पूरा करने में विफल रही है।

मोहल्ले के क्लीनिकों से कथित तौर पर निकाले गए हजारों बस मार्शल, नर्स, डॉक्टर और फार्मासिस्ट, साथ ही अपनी नौकरी खो चुके डीटीसी के संविदा ड्राइवर भी रैली में शामिल हुए।

उन्होंने कहा कि लोग कांग्रेस से निराश थे और फिर उन्होंने 2014 में भाजपा को सत्ता में लाया। मैं पूछना चाहता हूं, मोदी जी को 12 साल हो गया, आपने कुछ बदला है? (सत्ता में आए आपको 12 साल हो गए हैं। आपने क्या बदला है?) शिक्षा, रोजगार… सभी क्षेत्र बर्बाद हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जहां अन्य देश चंद्रमा पर पहुंच चुके हैं, वहीं भारत अभी भी खुली नालियों से जूझ रहा है।

रैली को संबोधित करते हुए मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के दबाव में आकर टैरिफ को लेकर अपने किसानों के हितों को नुकसान पहुंचाया है। AAP नेता ने कहा कि हमें ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो स्कूलों, रोजगार, व्यापारियों और स्वास्थ्य के बारे में बात करे… केजरीवाल, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं।

केजरीवाल का बरी होना बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस के लिए टेंशन की बात हो गई

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज़ एवेन्यू कोर्ट से कथित शराब घोटाले मामले में बड़ी राहत मिली है। इस राहत ने उनकी दिल्ली की राजनीति में संभावित वापसी के दरवाजे एक बार फिर मजबूती से खोल दिए हैं। बात यहां सिर्फ एक मामले में राहत मिलने की नहीं है, बल्कि इसे एक बड़ी वैचारिक जीत के रूप में भी देखा जा रहा है। आम आदमी पार्टी इस मुश्किल समय में इसे अपने लिए वापसी की संजीवनी मान रही है। पढ़ें पूरी खबर।