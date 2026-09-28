आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल दिल्ली के तिलकनगर पहुंचे, जहां डिप्टी सीएम और लोक निर्माण विभाग के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह उर्फ प्रवेश वर्मा ने एक युवक को थप्पड़ मारा था।

तिलकनगर पहुंचे केजरीवाल ने सड़क निर्माण की गुणवत्ता को लेकर दिल्ली सरकार पर सवाल खड़े किए। वहीं, प्रवेश वर्मा को भी उन्होंने ललकारा और कहा कि पीएम मोदी के नजदीकी होंगे लेकिन यह देश 140 करोड़ देशवासियों का है।

हाथ से उखड़ रही सड़क- अरविंद केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल ने कहा, “ये पूरी सड़क हाथ से उखड़ रही है, आज से पहले ऐसी सड़क दिल्ली में बनते हुए तो नहीं देखी थी। हम सुना करते थे कि दूर-दराज के गांव के इलाके ऐसी सड़कें बनती हैं। दिल्ली देश की राजधानी है। हमने भी दिल्ली में 10 साल सरकार चलाई है। इस तरह की सड़क कभी नहीं बनी थी। आम आदमी पार्टी के समय जो सड़कें बनती थीं, उनकी पांच साल तक गारंटी रहती थी तो जाहिर तौर पर इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। पैसा कहां तक गया, इसकी छानबीन होनी चाहिए।”

आगे उन्होंने कहा, “ज्यादा दुख की बात यह है कि जब कल मंत्री (प्रवेश वर्मा) जी यहां पर सड़क का मुआयना करने आए, उनके सामने जब लोगों ने सड़क की हालात दिखाई तो उन्होंने साहिब सिंह नाम के युवक को खींच कर थप्पड़ मारा।”

पूरी सड़क हाथ से उखड़ रही है। आज तक दिल्ली में ऐसी घटिया सड़क नहीं बनी। कल इसी भ्रष्टाचार का वीडियो बनाने पर मंत्री प्रवेश वर्मा ने बौखला कर एक लड़के को थप्पड़ मारा।



तुम Gen Z को थप्पड़ मारोगे और Gen Z तुम्हारा साथ देगा? हमारी मांग है प्रवेश वर्मा को बर्खास्त करो, माफी मांगो, और… pic.twitter.com/f381WF1rCy — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) September 28, 2026

‘तुम्हारे पिता जी का देश नहीं है’

आगे उन्होंने प्रवेश सिंह को ललकारते हुए कहा, “मैं उनको कहना चाहता हूं कि तुम्हारे पिता जी का देश नहीं है ये, इस तरह तुम सरेआम लोगों को थप्पड़ नहीं मार सकते। प्रवेश वर्मा कहता है कि मैं मोदी का खास हूं। तू मोदी का खास होगा, लेकिन यह देश 140 करोड़ लोगों का है।”

आगे प्रधानमंत्री को लेकर केजरीवाल ने विवादित बयान देते हुए कहा, “जिस दिन इस देश के लोग सड़क पर उतर गए तो तेरे को और मोदी को दौड़ा-दौड़ा का पीटेंगे और वो हाल होता जा रहा है अब।”

केजरीवाल ने पीएम मोदी को भी घेरा

आप संयोजक ने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा और कहा, “मोदी जी 12 बजे उठकर रील बनाते हैं, मोदी जी भजन क्लबिंग में जाते हैं। कहते हैं मैं जेन-जी के साथ रिश्ता बना रहा। अरे जेन-जी को थप्पड़ मारोगे तुम और फिर कहते हो हम जेनजी से रिश्ता बनाएंगे। इसलिए तो जेन-जी तुमसे इतना नाराज है, इसलिए जेन-जी तुम्हें इतनी गंदी-गंदी गालियां देता है। जेन जी को तुम्हारे पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मैं यहां मांग करता हूं कि मंत्री को बर्खास्त करो, उन्हें गिरफ्तार कीजिए और जनता से माफी मांगिए। साथ ही जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, उन्हें भी जेल भेजा जाए।”

प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल को लेकर बोला हमला

इधर मंत्री प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल के दौरे को लेकर निशाना साधा और कहा, “उनके (AAP) विधायकों द्वारा सरकारी कर्मचारियों के साथ मारपीट की खबरें आती रहती हैं। मैं वहां अपने इंजीनियर के साथ था, और वे अपने गुंडों के साथ आए और बदतमीजी करने लगे। मैं अरविंद केजरीवाल से कहना चाहता हूं कि जब आप ऐसी जगहों का दौरा करते हैं, तो हमारे पंजाब में युवा लड़कियों के साथ मारपीट हो रही है इसलिए कृपया उनके बारे में भी कुछ कहें। आप अपने गुंडों को ‘जेन-Z’ कहते हैं, और यह सही नहीं है। अगर आप हमारे किसी काम में बाधा डालते हैं और हमें काम करने से रोकते हैं, तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे।”

यह भी पढ़ें: दिल्ली के PWD मंत्री प्रवेश वर्मा ने थप्पड़कांड को लेकर जारी किया वीडियो, बताया क्यों मारा युवक को चाटा?

दिल्ली के तिलकनगर में लोक निर्माण विभाग (PWD) के मंत्री प्रवेश वर्मा ने एक युवक को चाटा मार दिया, इसका एक वीडियो तेजी से वायरल हो गया। अब इस घटनाक्रम को लेक प्रवेश वर्मा ने वीडियो जारी कर सफाई दी। उन्होंने बताया कि वीडियो के पीछे की सच्चाई जनता को जाननी चाहिए। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें