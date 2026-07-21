आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को CJP के प्रोटेस्ट को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनकारियों पर सरकार की कार्रवाई अंग्रेजों की बर्बरता से भी बदतर थी। आप संयोजक ने कहा कि यह देश पीएम मोदी के पिता का नहीं है।

अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “मोदी जी यह देश आपके पिता की जागीर नहीं है। धमकियां देना बंद कीजिए, वरना देश की जनता आपको ऐसा सबक सिखाएगी कि इतिहास याद रखेगा कि एक तानाशाह का क्या हश्र हुआ था।” उन्होंने आगे कहा, “मोदी जी ने जिस बेरहमी से बच्चों पर हमला किया है, वह बेहद शर्मनाक है। यहां तक कि अंग्रेजों ने भी आज़ादी की लड़ाई लड़ने वालों पर कभी उस तरह से हमला नहीं किया, जैसे मोदी जी ने अपने ही देश के बच्चों पर किया है। जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने जो किया था, मोदी जी ने तो उससे भी आगे बढ़कर काम किया है।”

उन्होंने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा, ”इस देश में सबसे बड़े राष्ट्रविरोधी आप हैं मोदी जी। ये बच्चे आपसे पेपर लीक रोकने की गुहार लगा रहे हैं, क्या आप एक भी पेपर का लीक नहीं रोक सकते? या तो आप बेबस हैं, या फिर पेपर लीक से मिलने वाला पैसा आप तक पहुंच रहा है।”

AAP ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर

केजरीवाल ने कहा कि आप ने घायल प्रदर्शनकारियों को चिकित्सकीय सहायता और हिरासत में लिए गए छात्रों के परिजनों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। केजरीवाल ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, ”युवा प्रदर्शनकारियों पर हमने पुलिस की बर्बरता देखी। वीडियो में साफ दिख रहा है कि पुलिस बिना किसी उकसावे के लड़कियों और छात्रों को लगातार पीटती रही और उन पर लाठी बरसाती रही।” उन्होंने इन दृश्यों की तुलना 1919 में जलियांवाला बाग में जनरल डायर द्वारा की गई बर्बरता से की।

आपको डरने की जरूरत नहीं- केजरीवाल

केजरीवाल ने कहा, ”मैं प्रदर्शनकारियों के माता-पिता और परिजनों से कहना चाहता हूं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। हेल्पलाइन नंबर पर संदेश भेजें। हम आपसे संपर्क करेंगे, कानूनी सहायता और चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराएंगे।” केजरीवाल ने कहा, ”आप हमारे हैं। आपको कुछ नहीं होने देंगे।” दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वह खुद इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा नहीं ले सके लेकिन उनके दोनों बच्चे प्रदर्शनकारियों के साथ मार्च में शामिल हुए।

संवाददाता सम्मेलन के बाद अरविंद केजरीवाल संसद मार्ग थाना पहुंचे। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, ”अभी संसद मार्ग थाना आया हूं। पुलिस उपायुक्त से मिलने के लिए अभी उनके कमरे के बाहर बैठा हुआ हूं। उनका इंतजार कर रहा। पुलिस कल के प्रदर्शन से संबंधित जितनी एफआईआर दर्ज की गई हैं, उसकी पूरी जानकारी सार्वजनिक करे। साथ ही जिन बच्चों को बिना एफ़आईआर के गिरफ्तार किया गया है, उनकी सूची और वे किस जेल में हैं ये भी बताए।”

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सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंग्मो ने हाई कोर्ट से अपील की थी कि वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से किसी प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट किया जाए। दिल्ली हाई कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान SG तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र को सोनम वांगचुक को मेदांता अस्पताल शिफ्ट करने पर कोई आपत्ति नहीं है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें