गुजरात में पंचायत चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। ऐसे में सभी दलों के बड़े-बड़े नेता भी अपने-अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार-प्रसार कर रहे हैं। इधर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि गुजरात में भाजपा और कांग्रेस साथ मिलकर आप के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं।
अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर अपने एक पोस्ट में लिखा, “गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस मिलकर “आप” के ख़िलाफ़ चुनाव लड़ रहे हैं। अब ये लोग खुलकर एक साथ आ गए हैं।”
मनीष सिसोदिया ने किया पोस्ट
इधर मनीष सिसोदिया ने अपने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करते किया जिसमें दावा किया कि भाजपा विधायक एक जनसभा को संबोधित करते हुए कह रहे कि कांग्रेस के उम्मीदवार उन्हीं लोगों के द्वारा तय किए जाते हैं। वहीं, दावा किया कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने भाजपा को वोट देने को कहा।
मनीष सिसोदिया ने पोस्ट में कैप्शन लिखा, “गुजरात में कांग्रेस-BJP की ‘डबल-इंजन’ सरकार का नज़ारा किसी अजूबे से कम नहीं है। भाजपा विधायक तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि नगर निगम चुनावों में कांग्रेस के उम्मीदवार भी उन्हीं लोगों द्वारा तय किए जा रहे हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जनता से कह रहे हैं कि वे बेझिझक BJP को वोट दें और AAP से दूर रहें। BJP और कांग्रेस का यह साथ अब अधिक समय तक चलने वाला नहीं है।
पहले लिखा मुख्यमंत्री को पत्र
इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल को पत्र लिखकर स्थानीय निकाय चुनाव से पहले आप कार्यकर्ताओं के खिलाफ सुनियोजित कार्रवाई किए जाने का आरोप लगाया था। साथ उन्होंने मुख्यमंत्री से इस मुद्दे पर मिलने के लिए समय भी मांगा था।
पत्र में अरविंद ने राज्य में पिछले तीन माह में दर्ज 145 एफआईआर और 160 से अधिक गिरफ्तारियों का हवाला दिया था। साथ ही आरोप भी लगाया था कि भाजपा सरकार आप कार्यकर्ताओं को निशाना बना रही है।
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आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बृहस्पतिवार को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को पत्र लिखकर राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ “सुनियोजित कार्रवाई” किये जाने का आरोप लगाया। उन्होंने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री के साथ बैठक का अनुरोध किया। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें