छत्तीसगढ़ दौरे पर अरविंद केजरीवाल, फिर पेश करेंगे AAP की गारंटी, भगवंत मान भी रहेंगे साथ

छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। इसी कड़ी में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल आज छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं।

दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल (फोटो सोर्स: @AamAadmiParty)

आप संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज छत्तीसगढ़ दौरे पर जा रहे हैं। उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी रहेंगे। बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जैनम मानस भवन में पार्टी कार्यकर्ता के एक सम्मेलन को संबोधित करने जा रहे हैं। बड़ी बात ये है कि चुनावी मौसम में उनकी तरफ से छत्तीसगढ़ के लिए भी एक गारंटी कार्ड जारी किया जा सकता है। केजरीवाल की गारंटी यहां ये समझना जरूरी है कि आम आदमी पार्टी घोषणापत्र के बजाय चुनाव में गारंटियां देना ज्यादा पसंद करती है। उसने ये ट्रेंड पंजाब में शुरू किया था, फिर गुजरात, कर्नाटक में भी इसे जारी रखा और अब छत्तीसगढ़ में भी उसी रणनीति के साथ उतरा जा रहा है। बताया जा रहा है कि उस गारंटी के तहत एक बार फिर मुफ्त शिक्षा, मुफ्त बिजली, मुफ्त बस सेवा और मुफ्त में ही धार्मिक जगहों की यात्रा शामिल है। दोपहर 12 बजे के करीब केजरीवाल रायपुर पहुंचने जा रहे हैं। पिछले चुनाव में आप का प्रदर्शन जानकारी के लिए बता दें कि आम आदमी पार्टी ने पिछला विधानसभा चुनाव भी लड़ा था। उस चुनाव में पार्टी 85 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। लेकिन एक भी सीट पर उसे कामयाबी हासिल नहीं हुई, कई पर तो जमानत तक जब्त हुई। ऐसे में अब जब फिर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी है, इस बार मुफ्त की गारंटियों पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा खुद अरविंद केजरीवाल काफी सक्रिय हो गए हैं, वे पांच महीने में तीसरी बार छत्तीसगढ़ दौरे पर जा रहे हैं। बीजेपी की पहली सूची जारी बीजेपी ने तो अपनी प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी कर दी है। छत्तीसगढ़ के चुनाव के लिए बीजेपी ने 21 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। बीजेपी ने प्रेमनगर से भूलन सिंह मरावी को टिकट दिया है। वहीं भटगांव से लक्ष्मी राजवाड़े, प्रतापपुर से शकुंतला सिंह, रामानुजगंज से रामविचार नेताम, लुंद्र से प्रबोज भौंज, खरसिया से महेश साहू, धर्मजागढ़ से हरिश्चंद्र राठिया को उम्मीदवार बनाया है।

Follow us on



instagram

telegram