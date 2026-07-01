दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बुधवार को कहा कि अमित शाह श्रीराम मंदिर बनने के बाद से एक बार भी दर्शन के लिए नहीं गए हैं। उन्होंने कहा कि अमित शाह के राम के नाम पर वोट तो मांगते हैं लेकिन उनके पास भगवान राम के दर्शन का टाइम नहीं है।

इस दौरान उन्होंने गृह मंत्री से पांच सवाल भी किए। अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह से पूछा, “आप राम मंंदिर क्यों नहीं गए?, दूसरा प्रश्न- क्या आपका भगवान राम के दर्शन करने का मन नहीं करता?, तीसरा प्रश्न- क्या आपका राम मंदिर जाने का मन नहीं करता?, चौथा प्रश्न- क्या आपको भगवान राम के आशीर्वाद की जरूरत है? और पांचवा व सबसे अहम प्रश्न – क्या आप राम चंद्र जी को भगवान मानते हैं?”